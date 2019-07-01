Достроили самый большой в мире аэропорт

Фото: Naked Science

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин.

Аэропорт находится в 46 км от Китайской Народной Республики. Его общая площадь составляет один млн квадратных метров. Крыша сооружения имеет равна 25 футбольным полям, передает УНН.

Аэропорт должен забрать на себя определенное количество пассажиров, с нагруженного пекинского аэропорта - Шоуду. Всего он имеет четыре взлетно-посадочных полосы.

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Одним из авторов проекта стал английский архитектор Заха Хадид, которая умерла в 2016 году. Строительство сооружения началось уже после его смерти. По форме аэропорт напоминает феникса - волшебной птице с китайской мифологии.

Здание имеет стальной каркас и построена без структурных швов. За реку аэропорт сможет обслужить 600 тыс международных рейсов и 72 млн пассажиров. Его откроют в годовщину КНР - 30 сентября.

Новая крыша собора Нотр-Дам, по проекту, сможет питать энергией целый квартал Парижа.