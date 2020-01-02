Названа дата открытия предзаказов на PlayStation 5

Sony в марте 2020 года откроет предзаказ на PlayStation 5 Фото: Gametech

Компания Sony откроет предзаказ на игровую консоль PlayStation 5 по цене $ 499.

Услуга будет доступна в марте 2020 года. В этот период Sony также представит новый контроллер DualShock, передает gizchina.com.

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Новое устройство PS5 оснастят специально разработанным AMD процессором с частотой до 3,2 ГГц. Его производительность в четыре раза превышать оригинальную PS4.

Кроме этого, PS5 получит 24 ГБ Gddr6 + 4 ГБ памяти ddr4, встроенным твердотельным жестким диском и 3D-эффектами. Потребляемая мощность в режиме ожидания снизится с 8,5 Вт до около 0,5 Вт.

Sony примет участие в выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Мероприятие запланировано на 6 января. Там компания может показать вид PlayStation 5.