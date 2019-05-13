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понедельник, 13 мая 2019 17:39

Хакеры взломали страницу начальника Генштаба ВСУ

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Хакеры взломали страницу начальника Генштаба ВСУ
Хакеры взломали страницу начальника Генштаба ВСУ Фото:Etcetera Media

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что его страницу в социальной сети Facebook взломали.

Соответствующий пост он разместил в социальной сети.

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"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране. Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - написал Виктор Моженко.

Несмотря на это, Муженко то не поделился информацией, как хакеры воспользовались его страницей.

Одна из крупнейших в мире криптовалютних бирж Binance сообщила о "масштабный злом" хакерами. С ее платформы украли сумму более чем $ 40 млн.

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