Хакеры взломали страницу начальника Генштаба ВСУ Фото:Etcetera Media

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что его страницу в социальной сети Facebook взломали.

Соответствующий пост он разместил в социальной сети.

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"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране. Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - написал Виктор Моженко.

Несмотря на это, Муженко то не поделился информацией, как хакеры воспользовались его страницей.

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