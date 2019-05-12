Facebook хотят разделить

Соучредитель Facebook хочет разделить компанию. Фото - Укринформ

Предложение разделить компанию Facebook и Instagram и WhatsApp, которые ей принадлежат, на отдельные компании не поможет решить проблемы, стоящие перед соцсетью. Об этом заявил руководитель Facebook Марк Цукерберг.

"Прочитав колонку соучредителя Facebook Криса Хьюза я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы. Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год в создание современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы", - сказал он, передает TechCrunch.

По словам Цукерберга, в 2019 году бюджет Facebook на безопасность превысил весь доход компании, полученный после выхода на биржу в 2012 году.

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"Мы можем себе это позволить, потому что мы построили успешный бизнес", - отметил руководитель Facebook.

О нецелесообразности распределения Facebook заявил и Ник Клегг - вице-президент компании по международным делам и связям с общественностью.

"За успех нельзя наказывать. Facebook не надо делить - над ним надо установить контроль", - написал он в колонке для The New York Times.

Социальная сеть Facebook изменит дизайн и сместит акцент с новостной ленты на сториз, группы и события. Вкладка с группами будет занимать место в правом верхнем углу сайта, новости групп отображаться в соответствии с личных предпочтений пользователей.