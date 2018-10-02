Google работает над новой технологией - анонсировали главные изменения

Компания начала работу над проектом "Порталы". Фото: Google

В Google планируют изменить процесс взаимодействия с интернетом на телефонах.

Компания начала работу над проектом "Порталы", передает 9to5google.

Идея заключается в том, чтобы пользователи могли беспрепятственно перемещаться из одной страницы сайта на другую с помощью жестов. Это сократит время ожидания загрузки. "Порталы" помогут пользователям получить доступ не только к открытому сайту, но и к другим страницам, которые будут фоном подгружаться для моментального просмотра без задержки.

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При чтении статьи о выборе одежды можно нажать на любую вещь и тут же без ожидания загрузки новой страницы увидеть форму оформления заказа. Эта же технология могут использовать на любом другом сайте.

Для работы "порталов" разработчикам придется вручную адаптировать свои сайты к этой технологии. Для них будут доступны различные режимы безопасности и условия отображения контента.

Google введет изменения в поисковой системе. В поисковик придадут новостную ленту. Подборку новостей показывать под заголовком Discover - "Открывай". Discover будет многоязычным. Пользователи смогут читать новости на английском и на родном языке. В нижнем углу экрана разместят ползунок. С помощью него пользователи смогут увеличить или уменьшить количество новостей.