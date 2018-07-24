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вторник, 24 июля 2018 14:13

Google Переводчик "наванговал" второе пришествие Христа и конец света

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Google Translate многократно переводя слово "dog" с языка маори на английский, выдает предсказание Второго пришествия Иисуса Христа.

"Современные системы перевода переводят все: даже те слова, которых в языке нет. Понятно, что пользователю сообщают об ошибке исходного текста, предлагая ему избрать другой язык. Но иногда такой перевод дает неожиданные результаты. Например, в случае с монгольским, в переводе с которого множество "о" становится вполне осмысленным текстом", - сообщает The Next Web.

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То же получилось и с языком новозеландских аборигенов. В их языке нет слова dog. Google Переводчик, получив на вход несколько раз написанное слово, перевел его на английский целым предложением - знамением о Втором пришествии Иисуса Христа и Конец света.

"Часы Судного дня показывает без трех минут полночь. Мы переживаем признаки и существенные изменения в мире, которые указывают на стремительное приближение конца времен и пришествии Иисуса".

Twitter хочет удалить аккаунты, которые заблокировали из-за подозрительной активности. "Живые" аккаунты обещают не трогать. Компания признала, что использование таких профайлов и накручивания фальшивых фолловеров применялось не в лучших целях.

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24
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