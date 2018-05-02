Эксперт рассказал, почему тормозятся реформы в армии

Javelin в 14 раз дороже отечественного аналога. Javelin пробивает броню 75 см, а отечественный аналог - 120 см. ФОТО: kgb.ua

В украинской армии до сих пор не побороли коррупционную составляющую, которая мешает реформам войска и европейскому развитию государства.

Об этом рассказал в комментарии Gazeta.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Поставки Javelin ни на что не повлияют. Это, скорее, политический шаг, который должен продемонстрировать поддержку стран Запада. В первую очередь - Соединенных Штатов. Javelin будут не на линии боевого столкновения, а на Яворовском полигоне. Американцы опасаются, что современная американская техника может попасть в руки русских. Так было с контрабатарейнимы радарами, которые захватили россияне во время дебальцевской операции. Расположение Javelin за 1,5 тысячи километров от линии непосредственного соприкосновения не могут кардинально влиять на ход боевых действий. Заявление президента Порошенко, что освобождение территорий возможно только мирным, дипломатическим путем, вообще отрицает военную составляющую в освобождении этих территорий независимо от того, есть ли поставки современного американского оружия или нет. Его применение под большим вопросом", - говорит он.

Американские Javelin - это демонстрация поддержки со стороны западных партнеров.

"Россия теперь понимает, что кроме украинского противотанкового ракетного комплекса есть и современные американские Javelin, которые смогут сдержать танковый прорыв вооруженных сил РФ. Но Курт Волкер, другие американские политики говорят, что Россия не пойдет на прямое военное противостояние с Украиной. То есть поставки Javelin следует рассматривать только как политический компонент, демонстрацию поддержки Украины. Но она нам обошлась в 47 миллионов долларов. Javelin в 14 раз дороже отечественного аналога. Стоит ли вообще их закупать, делая реверанс перед странами Запада, не совсем понятно", - говорит военный эксперт.

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Отечественные аналоги Javelin лучшие и дешевые, считает Дмитрий Снегирев.

"Директор Аналитического центра Байдена Майкл Карпентен заметил, что эти комплексы, конечно, помогут защититься от агрессии со стороны РФ, но кардинально ничего не изменят. По его мнению, следует разрабатывать собственное военно-воздушные комплексы и реформировать оборонную промышленность, делать ее более прозрачной и менее подверженной коррупции, в дальнейшем самим производить свое оружие, а не лоббировать вопрос поставок дорогих аналогов. Технические характеристики отечественных ничем не уступают Javelin. Более того - дальность поражения значительно больше. Javelin пробивает броню 75 см, а отечественный аналог - 120 см", - объясняет он.

По словам эксперта, изменения в армии есть, но они тормозятся.

"Не проводим институциональные реформы. Даже принятие закона о нацбезопасности встретило критические замечания со стороны наших западных партнеров. Нет никакого контроля со стороны гражданского общества именно за материально-техническим обеспечением украинского войска. А это основная составляющая коррупции, которая существует в армии.

Те четыре взрыва складов, которые нанесли ущерб на сумму более одного - полутора миллиарда долларов (по разным подсчетам - Gazeta.ua) свидетельствуют, что в армии есть коррупционная составляющая, которая мешает реформированию вооруженных сил Украины, европейскому развитию государства, вступлению в европейские институты. Без контроля со стороны украинского общества дальнейшее реформирование армии и, соответственно, поддержка наших западных партнеров невозможна", - отметил он.

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30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. 23 декабря 2017 в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн ​​долларов, в который входят 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет к ним.