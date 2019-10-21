Анонсировали выход четвертой части известной игры

Анонсируют игру. Фото: YouTube

1 ноября 2019 года игровая студия Blizzard анонсирует продолжение известной игры Diablo - Diablo 4 вместе с Overwatch 2, а также покажет ремастер Diablo 2. Об этом сообщил организатор онлайн-трансляций - стример Metro.

Анонс четвертой части Diablo подтверждает дата выхода артбука "The Art of Diablo", который станет доступным для покупки сразу после BlizzCon 2019, сообщили в Сегодня.

Также рассказали, что в артбуке поместили "более 500 артов из Diablo, Diablo 2, Diablo 3 и Diablo 4". На сайте Amazon уже доступен предзаказ.

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Как указано в Википедии, Diablo — компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная американской студией Blizzard North (ранее Condor) и выпущенная Blizzard Entertainment для Microsoft Windows в 1996 году.