Звезда "Аквамена" сыграет в продолжении "Матрицы"

Американец Яхья Абдул-Матин II присоединился к актерскому составу четвертой части "Матрица". Сюжет фильма пока не раскрывается.

Автор: timedotcom Яхья Абдул-Матин II играл в супергеройском "Аквамене" и фильме ужасов "Мы".

К роли хакеров Нео и Тринити вернутся канадцы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Абдул-Матин исполнит роль молодого Морфея, — сообщает американское издание Variety. Морфей — капитан корабля "Навуходоносор", сражается против восстания машин. В предыдущих фильмах его играл американец Лоуренс Фишберн.

Сценаристкой и режиссером ленты стала Лана Вачовски, соавтор оригинальной трилогии. Двое сценаристов сценаристов — американский писатель с украинскими корнями Александр Гемон и англичанин Дэвид Митчелл.

Работа над фильмом начнется 2020 года.

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В будущем люди насильно подключены восставшими машинами к Матрице. Это интерактивная компьютерная программа, что симулирует действительность. Хакер Нео должен узнать каков истинный мир и освободить человечество.

Трилогия "Матрица" выходила в течение 1999-2003 годов. Собрала в мировом прокате $1,6 млрд.