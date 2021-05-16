Во Флориде женщина хотела подорвать казино, в котором проиграла деньги

Полиция отследила звонок и быстро арестовала преступницу в одном из отелей Клируотер. Фото: Pixabay

Жительница штата Флорида заявила о бомбе в казино, в котором ранее проиграла $380 в игровых автоматах. Полицейские арестовали преступницу за "террористическую угрозу взрыва".

54-летняя жительница города Клируотер, штат Флорида, Адель Белизер проиграла $380 в игровых автоматах местного казино Seminole Hard Rock.

После этого женщина позвонила в казино и заявила, что оставила там бомбу. Полиция отследила звонок и быстро арестовала преступницу в одном из отелей Клируотера.

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Белизер была членом программы лояльности казино и объяснила свое ложное заявление о бомбе тем, что хотела "выпустить пар" после неудачной игровой сессии.

В своих показаниях преступница указала, что у нее не было возможности оставить бомбу в казино и она позвонила в Seminole Hard Rock только для того, чтобы напугать сотрудников игорного предприятия.

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