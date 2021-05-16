Во Флориде женщина хотела подорвать казино, в котором проиграла деньги

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 711
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1341
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3483
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 819
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 603
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 738
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 549
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
3
12
7
4
6
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Видео
Все видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
На Подоле утка с малышами остановила движение транспорта
На Подоле утка с малышами остановила движение транспорта
Возле столичного метро разгуливал молодой олень в ошейнике
Возле столичного метро разгуливал молодой олень в ошейнике
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 828
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 756
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 405
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 549
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 270
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
воскресенье, 16 мая 2021 22:25

Во Флориде женщина хотела подорвать казино, в котором проиграла деньги

  Комментировать
Во Флориде женщина хотела подорвать казино, в котором проиграла деньги
Полиция отследила звонок и быстро арестовала преступницу в одном из отелей Клируотер. Фото: Pixabay

Жительница штата Флорида заявила о бомбе в казино, в котором ранее проиграла $380 в игровых автоматах. Полицейские арестовали преступницу за "террористическую угрозу взрыва".

54-летняя жительница города Клируотер, штат Флорида, Адель Белизер проиграла $380 в игровых автоматах местного казино Seminole Hard Rock.

После этого женщина позвонила в казино и заявила, что оставила там бомбу. Полиция отследила звонок и быстро арестовала преступницу в одном из отелей Клируотера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые казино возвели бандиты

Белизер была членом программы лояльности казино и объяснила свое ложное заявление о бомбе тем, что хотела "выпустить пар" после неудачной игровой сессии.

В своих показаниях преступница указала, что у нее не было возможности оставить бомбу в казино и она позвонила в Seminole Hard Rock только для того, чтобы напугать сотрудников игорного предприятия.

Женщина в Калифорнии, США, упустила выигрыш в $26 млн в лото, отдав джинсы со счастливым билетом в прачечную.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Флориде женщина хотела подорвать казино, в котором проиграла деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 7119
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 3807
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3483
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 Просмотров: 3042
&quot;Невозможно было без боли смотреть&quot; - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
8
 Просмотров: 2853
Интересно
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
3
 Просмотров: 783
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
12
 Просмотров: 2070
Народные приметы 16 мая - сегодня устраивают гуляния без мужчин
Народные приметы 16 мая - сегодня устраивают гуляния без мужчин Просмотров: 666
Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин
Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин
 Просмотров: 1908
Американец вытащил своего 8-месячного щенка из пасти аллигатора
Американец вытащил своего 8-месячного щенка из пасти аллигатора Просмотров: 351
Больше всего комментируют
11
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
1
Упал самолет, летевший из Винницы в Москву
Голосов: 842
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть