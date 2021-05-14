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пятница, 14 мая 2021 18:11

Женщина постирала джинсы с выигрышным билетом на $26 млн

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Женщина постирала джинсы с выигрышным билетом на $26 млн
Билет "Калифорнийской лотереи". Иллюстративное фото / California Lottery

Женщина в Калифорнии, США, упустила выигрыш в $26 млн в лото, отдав джинсы со счастливым билетом в прачечную.

Выигрышный купон продали в магазине в пригороде Лос-Анджелеса. Последний срок, чтобы обратиться за выигрышем, прошел в четверг, 13 мая, но никто этого не сделал. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Продавщица в магазине рассказала, что накануне с ними связалась женщина и сказала, что вложила свой выигрышный билет в джинсы, которые отдала в прачечную. Менеджер магазина сообщил, что видеонаблюдение показало женщину, которая купила билет. Копию записи передали ответственным лицам "Калифорнийской лотереи".

В таких случаях лицо, утверждающее, что у него был выигрышный билет, должно это доказать. Это можно сделать, показав, например, его изображение.

Если женщина сможет доказать, что купила счастливый билет, то получит деньги. Приз в размере $26 млн можно будет получить в виде ежегодных платежей или единовременной выплаты $19,7 млн. В таком случае магазин, где купили билет, получает бонус в размере $130 тыс. Если женщина не получит приз, деньги передадут в государственные школы Калифорнии.

Не часто победитель лотереи не получает приз. С 1997 года в США только четыре раза не забирали выигрыш более $20 млн. В 2015 году человек, выигравшый $63 млн, так и не явился за вознаграждением.

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Дата
14
мая

Умер Фрэнк Синатра

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

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