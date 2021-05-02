Внутри римского Колизея построят новую сцену

Проект должен быть завершен к 2023 году. Фото: Reuters

Строительство новой облегченной сцены внутри римского Колизея предоставит посетителям возможность взглянуть на древнее сооружение с новой точки.

Министр культуры Италии Дарио Франческини объявил контракт на 18,5 миллиона евро на строительство и установку выдвижной конструкции, которая восстановит традиционную "арену" времен древнего Рима. Об этом сообщает АР.

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Новая сцена позволит посетителям стоять в центре и осматривать стены Колизея так, как их видели бы гладиаторы в древнем Риме. Проект должен быть завершен к 2023 году.

26 апреля большая часть Италии перейшла в "желтую" зону по ситуации с коронавирусом, что означает ослабление ряда карантинных ограничений.