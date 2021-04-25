Италия выходит с усиленного карантина: что изменится

Также с определенными ограничениями открываются кинотеатры, театры и музеи. Фото: Reuters

26 апреля большая часть Италии перейдет в "желтую" зону по ситуации с коронавирусом, что означает ослабление ряда карантинных ограничений.



На данный момент все регионы страны входят в "красную" или "оранжевую" зоны. С понедельника 13 регионов и две автономные провинции перейдут в желтую зону, пишет "Корреспондент".



Это Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия, Венето и автономные провинции Больцано и Тренто.

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В этих регионах, в том числе, частично откроются рестораны и бары - клиентов будет разрешено принимать на открытых площадках. Также с определенными ограничениями открываются кинотеатры, театры и музеи. Оранжевыми останутся 5 регионов, а красной - только Сардиния, где и дальше необходимо будет иметь важную причину для выхода из дома.



Для контроля за соблюдением мер безопасности планируют задействовать около 70 000 правоохранителей - от проверок открывшихся заведений до предотвращения скоплений людей на улицах и площадях.

21 апреля правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 30 июня. В красной зоне карантина находятся Киев и 12 областей. Третья волна коронавируса пошла на спад, говорят в Минздраве.