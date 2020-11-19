Видит прекрасное в ненужном: показали 20 забытых фортепиано со всей Европы

Фото: romain thiery

Французский фотограф Ромен Тьери исследует заброшенные дома в поисках чего-то необычного. Так, в 2008 году, на вершине одного французского города, обнаружил небольшой замок 19 века. На первом этаже которого увидел старое фортепиано, которое находилось посреди разрушенной комнаты. Камин был разбит. Ценные вещи и сокровища - разграблены. Остался только музыкальный инструмент. Ромен сфотографировал его, после чего начал искать такие по всей Европе.

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С годами поисков его фото коллекция пополнилась сотнями фотографий. Серия атмосферных снимков с 2016 года выставляется во многих странах мира, таких как Франция, Италия, Норвегия, Германия, Словения, Англия, Россия, Канада, США, Израиль и Индия.

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