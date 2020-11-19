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пятница, 20 ноября 2020 02:28

Видит прекрасное в ненужном: показали 20 забытых фортепиано со всей Европы
20

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Французский фотограф ищет по всей Европе старые рояли и фотографирует их.
Фото: romain thiery
Французский фотограф ищет по всей Европе старые рояли и фотографирует их.
Французский фотограф ищет по всей Европе старые рояли и фотографирует их.
Французский фотограф ищет по всей Европе старые рояли и фотографирует их.
Французский фотограф ищет по всей Европе старые рояли и фотографирует их.

Французский фотограф Ромен Тьери исследует заброшенные дома в поисках чего-то необычного. Так, в 2008 году, на вершине одного французского города, обнаружил небольшой замок 19 века. На первом этаже которого увидел старое фортепиано, которое находилось посреди разрушенной комнаты. Камин был разбит. Ценные вещи и сокровища - разграблены. Остался только музыкальный инструмент. Ромен сфотографировал его, после чего начал искать такие по всей Европе.

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С годами поисков его фото коллекция пополнилась сотнями фотографий. Серия атмосферных снимков с 2016 года выставляется во многих странах мира, таких как Франция, Италия, Норвегия, Германия, Словения, Англия, Россия, Канада, США, Израиль и Индия.

Американский актер, режиссер и продюсер Джозеф Гордон-Левитт ищет для своего проекта снимки невероятных туристических локаций в Украине.

boredpanda.com
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