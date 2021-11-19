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воскресенье, 21 ноября 2021 04:38

Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак

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Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Устройство выглядит как мягкий шарик. Фото: pixabay.com

Исследователи из Великобритании и Финляндии разработали устройство под названием DogPhone.

Оно позволит собакам звонить своим хозяевам по видеосвязи, пишет The Guardian.

"Технология принесет пользу домашним животным, которые тяжело переносят разлуку со своими хозяевами", — заявила соавтор исследования, доктор Илена Хирски-Дуглас из университета Глазго.

Устройство выглядит как мягкий шарик. При перемещении оно отправляет сигнал на ноутбук, а тот запускает видеозвонок. Хозяин животного может взять трубку, отклонить вызов или самостоятельно позвонить своему питомцу. Собака должна передвинуть мяч, чтобы ответить.

Хирски-Дуглас вместе со своим девятилетним черным лабрадором Заком тестировала DogPhone 16 дней. В дальнейшем она планирует разработать собачью социальную сеть под названием FaceBark, где собаки смогут звонить друг другу.

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В аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов служебные собаки ищут зараженных коронавирусом пассажиров. Всего там работает 38 служебных псов. Их можно использовать не только в аэропортах, но и всюду, где нужно. Животных натренировали различать запахи больных коронавирусом с помощью капель пота, которые брали у людей с подтвержденным Covid-19.

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