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пятница, 17 сентября 2021 12:52

Covid-больных в аэропортах обнаруживают служебные собаки

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Covid-больных в аэропортах обнаруживают служебные собаки
Собаки проводят ежедневно около 30-40 "тестов". Фото: Reuters

В аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов служебные собаки ищут зараженных коронавирусом пассажиров.

Всего там работает 38 служебных собак, пишет Reuters. В ОАЭ отмечают, что псов можно использовать не только в аэропортах, но и всюду, где нужно.

"Животных натренировали различать запахи больных коронавирусом с помощью капель пота, которые брали у людей с подтвержденным Covid-19", - говорится в сообщении.

Точность такого метода обнаружения инфекции составляет более 98%. Собаки ежедневно проводят до 40 проверок.

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Собаки в аэропорту финской столицы Хельсинки выявляют больных на коронавирус раньше тестов. Сначала считали, что животные ошибаются, реагируя на здоровых пассажиров. Однако за несколько дней люди с отрицательным тестом на Covid-19 начинали болеть. Запах человека основан на химических реакциях организма. Если кто-то болеет, меняется состав газов, выходящих из тела. Эти запахи могут уловить сверхчувствительные носы собак.

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