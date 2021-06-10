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четверг, 10 июня 2021 13:55

В зоопарке разрешили издевательства над животными

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В зоопарке разрешили издевательства над животными
В первых зоопарках позволили издевательства над животными. Фото: textarchive.ru

10 июня 1793 года в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк. Появился он из-за революционной неразберихи. Члены французского Конвента долго не могли решить, что делать с королевской коллекцией птиц и животных, пока не пришли к единому мнению, что на этой основе нужно создать Музей естественной истории. Так и появился первый зоопарк, в котором находились 65 животных и 20 птиц.

При Наполеоне зоопарк расширили, в начале ХІХ в. в нем проживали 400 животных.

Первый, наиболее похожий на современные, зоопарк появился в Лондоне в 1825-м, когда столичное зоологическое общество за небольшую плату открыло свою коллекцию для широкой публики. Ее просмотр стал модным развлечением.

Одним из древнейших зоопарков считается сад Амона, или акклиматизационной парк Египта, созданный за 1500 лет до нашей эры фараона Тутмоса III. Возвращаясь из военных походов, он привозил в Фивы различных животных. А его мачеха даже снаряжала специальные экспедиции за животными в Сомали.

В древнем ассирийском государстве в междуречье Тигра и Евфрата также существовали зоосады. Причем часто эти зоосады имели определенную специализацию: царица Семирамида предпочла держать в неволе леопардов, ее сын ныне - львов, а царь Ашшур-банипал - верблюдов и львов. В X в. до нашей эры был зоопарк и у царя Соломона.

В Европе первые зоопарки появились у древних греков и римлян, которые использовали их для изучения животных.

В Украине попытки создать в Аскании-Новой зоопарк такого типа сделал в 1889 году Ф. Фальц-Фейн. Но это были скорее зрелищно-коммерческие учреждения, куда многие ходили развлечься. Там даже можно было раздражать зверей и поиздеваться над ним.

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Сейчас самый известный в Украине столичный зоологический парк, созданный по инициативе профессоров Университета Святого Владимира и Политехнического института. Официальным временем основания зоопарка и началом его деятельности признано 21 марта 1907-го, когда он получил разрешение на аренду территории для размещения в ботаническом саду Университета Святого Владимира и по сбору средств для содержания животных.

16 мая 1912года городская администрация выделила под развитие зоопарка новое, более подходящее место площадью 23,2 га в пригороде Шулявки напротив зданий Киевского политехнического института. Рельеф этой местности был не пригоден для строительства жилья. Сложность рельефа удалось рационально и удачно использовать. В оврагах выкопали ставки для водоплавающих птиц, на верхней территории построили загоны, вольеры и клетки.

В Индии королевская бенгальская тигрица убила смотрителя зоопарка после того, как ворота, ведущие к ее клетки, случайно оставили открытыми. 35-летний Пулаш Кармакар погиб во вторник, 18 мая, войдя в вольер 8-летней Чиппи, чтобы почистить ее ставок с водой.

Полиция начала расследование гибели из причин небрежности в зоопарке города Итанагар. Тигрица Чиппи живет в зоопарке с 2013 года.

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Дата
10
июня

В зоопарке разрешили издевательства над животными

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