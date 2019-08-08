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четверг, 08 августа 2019 18:31

Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
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В Англии проходит фестиваль воздушных шаров
Фото: Reuters
В Англии проходит фестиваль воздушных шаров
В Англии проходит фестиваль воздушных шаров
В Англии проходит фестиваль воздушных шаров
В Англии проходит фестиваль воздушных шаров

В британском Бристоле 8 августа 2019 начался ежегодный фестиваль воздушных шаров Bristol International Balloon Fiesta.

Фестиваль продлится до 11 августа. Его проводят с 1979 года, сообщает УНИАН.

В небо поднимаются более сотни воздушных шаров различных форм. В этом году запустили шар в виде головы Дарта Вейдера из "Звездных войн".

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Посмотреть на шаре съезжаются сотни людей.

Всемирный Лотарингский фестиваль воздушных шаров проходит во Франции с 26 июля по 4 августа 2019 года. Грандиозный фестиваль проходит каждое лето в течение 10 дней. Посетители публикуют фотографии с мероприятия.

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