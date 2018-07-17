Способны уничтожить пакет за сутки: школьница изобрела метод утилизации пластика

Екатерина Малкина придумала метол утилизации пластика

Школьница из Мариуполя Екатерина Малкина привезла с GENIUS Olympiad 2018 золотую медаль за метод утилизации полиэтилена высокой плотности. Олимпиада проходила с 11 по 16 июня в Нью-Йорке, США.

В ней принимали участие около 1300 детей со всего мира, сообщает Громадське радіо. Екатерина нашла особый вид личинок, которые способны съедать пластик.

"Сотня специальных личинок жуков, помещенных в контейнер при определенных условиях, способны переработать целлофановый пакет всего за сутки, на что в природе требуется от 100 до 400 лет", - заявила украинка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легко ходить: испанцы выпустили кроссовки из водорослей

Проект Екатерины не требует дополнительных ресурсов и предусматривает утилизацию без отходов. Устройство, которое предлагает внедрить мариупольская школьница, универсальное и подходит для стран с разным уровнем развития культуры сбора и утилизации мусора.



Свои исследования школьница финансирует самостоятельно. Ее изобретение остается незапатентованным. Для того, чтобы узаконить свое авторство, ей необходима $ 1 тыс.

Обучение и работу над проектом девушка продолжит в Канаде. Украинская диаспора за победу в олимпиаде наградила ее грантом на обучение в одном из колледжей страны.

Четыре золота, два серебра и четвертое место в общем рейтинге - такие достижения украинских школьников на международной олимпиаде по математике, которая состоялась в Румынии.