Легко ходить: испанцы выпустили кроссовки из водорослей

Испанский бренд Ecoalf создал стильные кроссовки из водорослей и океанского пластика.
Для создания каждой пары кроссовок в компании использовали пять пластиковых бутылок, которые находили в Средиземном море. Впоследствии их отправляли на переработку в пряжу. Там создавали черную трикотажную верхнюю часть обуви, сообщает Dezeen.
Подошву для обуви изготавливали из излишков водорослей, растущих в озерах и реках. Водоросли превращали в гибкий и легкий пенопласт.
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Новые черные кроссовки из переработанных материалов выглядят как носки, которые удобно сидят на ноге, а легкая подошва позволяет легко ходить.
Кроссовки поступят в продаже в сентябре 2018 года и станут частью коллекции "Ocean Waste от Ecoalf".
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