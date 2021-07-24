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понедельник, 26 июля 2021 06:31

Сегодня души умерших родственников спускаются на землю

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Сегодня души умерших родственников спускаются на землю
26 июля прислушайтесь к звукам в трубе. Фото: unsplash.com

26 июля по народному календарю - Гавриила, Гаврилов день. В этот день православная церковь отмечает праздник Собора архистратига Гавриила - божьего посланника и вестника.

Поэтому, народные традиции говорят, что сегодня надо прислушиваться к гулу в трубах.

В народе считалось, что в этот день души умерших родственников спускаются на землю, чтобы навестить родные дома и трубным гулом сообщают об этом. Услышав такой звук, надо трижды перекреститься. А садясь к трапезе, поставить на стол еще один набор посуды - для умерших.

Также в этот день надо уделить время родным и близким

В этот день крестьяне работали на жатве и заготовках сена. Поэтому молитвенно просили Гавриила, чтобы позаботился о сохранении хорошей погоды. Ведь дожди, которые шли в этот период, портили сено и покосы.

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Приметы этого дня

Тепло на Гавриила - осень также будет теплой.
Дождь - к холодной и снежной зиме, ливни - к неурожаю.
Если погода сухая, то осень будет теплой, а если дождливая, то в снопах хлеб прорастет.
Грачи начинают собираться в стаи - к ранней осени.
Темные облака на небе свидетельствуют об изменении погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро будут осадки.
Пчелы, вылетевшие утром к цветам, предвещают сухую и ясную погоду на весь день.
Если во время дождя утки крякают, то скоро распогодится.
Если во время гроз дует западный или северо-западный ветер, то скоро дождь закончится.
Рыба хвостом бьет - к хорошей погоде.

Что нельзя делать этого дня

Лучше не выходить из дома, если в этот день трижды споткнетесь, переступая порог.
Нельзя выходить из дома, если на дворе молнии.
Нельзя грустить и ссориться: конфликты в этот день могут обеспечить неприятности на четыре месяца.
Не стоит тяжело работать без особой надобности.
Нельзя заниматься важными делами.
Не надо сегодня ходить в баню - могут начаться проблемы с деньгами.
Нельзя собирать урожай, если идет дождь.
Нельзя трогать первый сноп мужчинам.

26 июля День Ангела отмечают Гавриил, Маркиян, Сара, Степан и Юлиан.

Если вы выбираете, как назвать ребенка, Gazeta.ua поясняет значение имен. Чтобы вы не забыли приветить знакомых владельцев имен, предлагаем варианты поздравлений.

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