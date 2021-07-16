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понедельник, 26 июля 2021 05:01

Церковный праздник 26 июля: почитают "Левую руку Бога"

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26 июля православная церковь византийского обряда отмечает праздник Собор святого архангела Гавриила.

Он один из семи святых архангелов, или архистратигов. Гавриила также называют "Левой рукой Бога". Считается, что он - руководитель чина херувимов, окружающих Божий Престол.

Архангел Гавриил выполняет важную миссию: извещает повеление Бога и дает надежду, чтобы божьи сыновья и дочери слышали заботу и чувствовали любовь.

Примечательно, что святого архангела Гавриила чествуют дважды в год. Первый собор празднуют 8 апреля, на следующий после Благовещения Пресвятой Богородицы - праздника в честь благой вести от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Иисуса Христа, Сына Божия.

Традиция празднования в июле появилась не позднее IX века. Поводом для установления праздника послужило, вероятно, освящение храма в честь архангела Гавриила в Константинополе.

Также 26 июля церковь почитает нескольких святых. Gazeta.ua приводит краткий пересказ их жития.

Святитель Юлиан, епископ Кеноманийський, был поставлен во епископа апостолом Петром.

Автор: crkvenikalendar.com
  Святитель Иулиан (Юлиан), епископ Кеноманийський
Святитель Иулиан (Юлиан), епископ Кеноманийський

Апостол послал святого Юлиана проповедовать Евангелие в Галлию.

В Галлии святитель поселился в хижине на окраине города Кремона - сейчас это территория северной Италии. Его проповеди сопровождались чудесами исцеления. Постепенно к Юлиана стали приходить толпы людей, которые просили помощи. Чтобы утолить жажду многочисленных паломников, святой Юлиан, помолившись, ударом палки в землю вывел из сухого места источник воды.

Святитель Юлиан умер глубоким стариком в конце I века. До конца дней своих благовествовал он о Христе и поборол идолопоклонство в стране Кеноманийской.

Святой мученик Серапион пострадал за Христа в III веке. Как христианина, его привели на суд правителя Акилы. Святой мученик с твердостью сообщил язычникам о своей вере во Христа и был подвергнут нечеловеческим пыткам, после чего его бросили в тюрьму. Исцелен Господом Иисусом Христом, он вдруг попал на судилище и предстал перед судьей совсем здоровым. Ожесточенные язычники осудили святого к сожжению живьем. Приговор привели в исполнение в 205 году.

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Святой мученик Маркиан, уроженец Иконии Ликаонской еще в юношеском возрасте своей пламенной проповедью обратил ко Христу многих язычников. За это ревностные идолопоклонники подвергли святого телесному наказанию, а затем послали в Каппадокию к правителю. Поняв, что ни уговоры, ни угрозы не отвлекут Маркиана от христианства, правитель приказал подвергнуть юношу пыткам, но и тогда святой мученик оставался непоколебимым в своей верности Христу. В 258 году святому Маркиану отрубили голову, когда он молился, благодаря Бога за свою судьбу.

Преподобный Стефан Савваит был племянником святого Иоанна Дамаскина, знаменитого богослова и философа, церковного писателя VIII века, руководившего духовной жизнью юноши. С 10-летнего возраста Стефан жил в лавре святого Саввы, поэтому и получил второе имя Савваит. Вскоре он стал таким совершенным монахом, что получил дар ясновидения.

Когда недостойные просили его молиться за них, Стефан, ясновидящим духом видя их жалкую жизнь, отвечал: "Пусть ваши дела молят вас, потому что мои молитвы ничего вам не помогут, пока противятся ваши дела". А праведным говорил: "Вы хорошо стоите, но смотрите, чтобы не упасть; претерпевайте до конца, чтобы спастись". Праведник мирно почил в 794 году, зная день своей смерти заранее.

Преподобная Сарра Ливийская, Египетская дева, затворница жила примерно в V веке в пустыне.

Автор: crkvenikalendar.com
  Преподобная Сарра Ливийская, Египетская дева
Преподобная Сарра Ливийская, Египетская дева

По преданию, в течение 13 лет боролась с бесовским соблазном блудными помыслами. При этом Сара никогда не молилась, чтобы это прекратилось - но, наоборот, еще больше отдавалась подвигу и страху Божиему, повторяя: "Господи, дай мне силы!"

Однажды, когда соблазн усилился, святая вышла на крыльцо своей кельи. Тогда дух блуда явился ей в телесном виде и сказал: "Ты, Сара, победила меня", на что блаженная ответила "Тебя победила не я, а мой учитель Христос".

О преподобной рассказывали, что она прожила у Нила 60 лет и ни разу не обратила на него свой взгляд, настолько была поглощена молитвой. По преданию, блаженная Сарра говорила: "Я поднимаю ногу, чтобы взойти по лестнице, и прежде, чем сделать шаг, ставлю перед глазами смерть". И еще однажды сказала монахам, пришедшим к ней "Я я мужчина - не по природе, но по способу мышления, а вы - женщины".

26 июля День Ангела отмечают Гавриил, Маркиян, Сара, Степан и Юлиан.

Чтобы вы не забыли приветить знакомых владельцев имен, Gazeta.ua предлагает варианты поздравлений.

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