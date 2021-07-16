Церковный праздник 26 июля: почитают "Левую руку Бога"

26 июля православная церковь византийского обряда отмечает праздник Собор святого архангела Гавриила.

Он один из семи святых архангелов, или архистратигов. Гавриила также называют "Левой рукой Бога". Считается, что он - руководитель чина херувимов, окружающих Божий Престол.

Архангел Гавриил выполняет важную миссию: извещает повеление Бога и дает надежду, чтобы божьи сыновья и дочери слышали заботу и чувствовали любовь.

Примечательно, что святого архангела Гавриила чествуют дважды в год. Первый собор празднуют 8 апреля, на следующий после Благовещения Пресвятой Богородицы - праздника в честь благой вести от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Иисуса Христа, Сына Божия.

Традиция празднования в июле появилась не позднее IX века. Поводом для установления праздника послужило, вероятно, освящение храма в честь архангела Гавриила в Константинополе.

Также 26 июля церковь почитает нескольких святых. Gazeta.ua приводит краткий пересказ их жития.

Святитель Юлиан, епископ Кеноманийський, был поставлен во епископа апостолом Петром.

Автор: crkvenikalendar.com Святитель Иулиан (Юлиан), епископ Кеноманийський

Апостол послал святого Юлиана проповедовать Евангелие в Галлию.

В Галлии святитель поселился в хижине на окраине города Кремона - сейчас это территория северной Италии. Его проповеди сопровождались чудесами исцеления. Постепенно к Юлиана стали приходить толпы людей, которые просили помощи. Чтобы утолить жажду многочисленных паломников, святой Юлиан, помолившись, ударом палки в землю вывел из сухого места источник воды.

Святитель Юлиан умер глубоким стариком в конце I века. До конца дней своих благовествовал он о Христе и поборол идолопоклонство в стране Кеноманийской.

Святой мученик Серапион пострадал за Христа в III веке. Как христианина, его привели на суд правителя Акилы. Святой мученик с твердостью сообщил язычникам о своей вере во Христа и был подвергнут нечеловеческим пыткам, после чего его бросили в тюрьму. Исцелен Господом Иисусом Христом, он вдруг попал на судилище и предстал перед судьей совсем здоровым. Ожесточенные язычники осудили святого к сожжению живьем. Приговор привели в исполнение в 205 году.

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Святой мученик Маркиан, уроженец Иконии Ликаонской еще в юношеском возрасте своей пламенной проповедью обратил ко Христу многих язычников. За это ревностные идолопоклонники подвергли святого телесному наказанию, а затем послали в Каппадокию к правителю. Поняв, что ни уговоры, ни угрозы не отвлекут Маркиана от христианства, правитель приказал подвергнуть юношу пыткам, но и тогда святой мученик оставался непоколебимым в своей верности Христу. В 258 году святому Маркиану отрубили голову, когда он молился, благодаря Бога за свою судьбу.

Преподобный Стефан Савваит был племянником святого Иоанна Дамаскина, знаменитого богослова и философа, церковного писателя VIII века, руководившего духовной жизнью юноши. С 10-летнего возраста Стефан жил в лавре святого Саввы, поэтому и получил второе имя Савваит. Вскоре он стал таким совершенным монахом, что получил дар ясновидения.

Когда недостойные просили его молиться за них, Стефан, ясновидящим духом видя их жалкую жизнь, отвечал: "Пусть ваши дела молят вас, потому что мои молитвы ничего вам не помогут, пока противятся ваши дела". А праведным говорил: "Вы хорошо стоите, но смотрите, чтобы не упасть; претерпевайте до конца, чтобы спастись". Праведник мирно почил в 794 году, зная день своей смерти заранее.

Преподобная Сарра Ливийская, Египетская дева, затворница жила примерно в V веке в пустыне.

Автор: crkvenikalendar.com Преподобная Сарра Ливийская, Египетская дева

По преданию, в течение 13 лет боролась с бесовским соблазном блудными помыслами. При этом Сара никогда не молилась, чтобы это прекратилось - но, наоборот, еще больше отдавалась подвигу и страху Божиему, повторяя: "Господи, дай мне силы!"

Однажды, когда соблазн усилился, святая вышла на крыльцо своей кельи. Тогда дух блуда явился ей в телесном виде и сказал: "Ты, Сара, победила меня", на что блаженная ответила "Тебя победила не я, а мой учитель Христос".

О преподобной рассказывали, что она прожила у Нила 60 лет и ни разу не обратила на него свой взгляд, настолько была поглощена молитвой. По преданию, блаженная Сарра говорила: "Я поднимаю ногу, чтобы взойти по лестнице, и прежде, чем сделать шаг, ставлю перед глазами смерть". И еще однажды сказала монахам, пришедшим к ней "Я я мужчина - не по природе, но по способу мышления, а вы - женщины".

26 июля День Ангела отмечают Гавриил, Маркиян, Сара, Степан и Юлиан. Чтобы вы не забыли приветить знакомых владельцев имен, Gazeta.ua предлагает варианты поздравлений.