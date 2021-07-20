Как поздравить с Днем Ангела именинников 26 июля

26 июля День Ангела отмечают Гавриил, Маркиян, Сара, Степан и Юлиан.
Если вы выбираете, как назвать ребенка, Gazeta.ua поясняет значение имен.
Гавриил - мужское имя древнееврейского происхождения, дословно озрачае "мощь Божия", или "божественный воин".
Мужское имя Маркиан происходит от притяжательного прилагательного к латинскому имени Marcin или Martianus, что означает "принадлежащий Марсу", "посвященный Марсу". Такие же корни у имен Марк и Мартын.
Сара - женское имя древнееврейского происхождения, означает "владычица, хозяйка". Согласно Библии, Сарра - жена Авраама, первая из четырех прародительниц еврейского народа.
Мужское имя Степан происходит от древнегреческого Стефанос, что дословно переводится как "венок" или "диадема" - традиционный атрибут богини Геры. Имя имеет значение "царевич", "правитель", "блестящий".
Мужское имя Юлиан семантически тождественно имени Юлий: оба происходят от латинского Julius, что означает "из рода Юлиев". Название рода, в свою очередь, связано с легендарным Юлом Асканием, сыном Энея, имя которого может происходить от греческого слова юлиос - "пушистый, кудрявый, волнистый". Имя имеет женские формы - Юлиана, Ульяна.
Чтобы вы не забыли приветить знакомых владельцев имен, Gazeta.ua предлагает варианты поздравлений.
Поздравления для Гавриила
День Ангела, какая радость!
Вот, праздник, наконец настал.
Тебе не ведома усталость -
За справедливость ты б восстал.
Пусть, Гавриил, в судьбе нелёгкой,
Ты будешь только побеждать.
Душа не будет одинокой,
Коль будет радостью дышать!
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Поздравление для Маркиана
Мы тебя хотим поздравить,
И желаем, Маркиан
Чтобы отдыхал почаще
И объездил много стран,
Чтоб на все свои вопросы
Ты ответы находил,
Чтоб в семье все было гладко,
И всегда ты счастлив был!
Поздравление для Сары
Сара, добрая душа!
До чего ж ты хороша!
Ты отзывчива, мила,
Словно солнышко светла.
Пожелать хочу добра,
Чтобы ты была мудра,
Счастья, радости, любви,
Жизнь прекрасно проживи!
Поздравление для Степана
Твой день ангела, Степан,
Наконец случился!
Если ты сегодня пьян –
Что ж, развеселился!
Пусть никто не упрекнет,
Отмечай, как надо,
Счастье в жизни точно ждет,
И любовь – в награду!
Поздравление для Юлиана
Твой цвет – зеленый, камень – изумруд,
Ты словно сам пришел из лета!
Ведь Юлиан тебя зовут,
И все вокруг тобой согрето.
Мы с именинами, родной,
Тебя сегодня поздравляем!
Будь, как всегда ты заводной,
Тебе мы радости желаем!
26 июля православная церковь византийского обряда отмечает праздник Собора святого архистратига Гавриила - божьего вестника.
Также молитвенно почтитают святителя Юлиана, епископа Кеноманийського; святого мученика Серапиона; мученика Маркиана; преподобного Стефана Саваита; преподобную Сарру Ливийскую.
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