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понедельник, 26 июля 2021 03:00

Как поздравить с Днем Ангела именинников 26 июля

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26 июля День Ангела отмечают Гавриил, Маркиян, Сара, Степан и Юлиан.

Если вы выбираете, как назвать ребенка, Gazeta.ua поясняет значение имен.

Гавриил - мужское имя древнееврейского происхождения, дословно озрачае "мощь Божия", или "божественный воин".

Мужское имя Маркиан происходит от притяжательного прилагательного к латинскому имени Marcin или Martianus, что означает "принадлежащий Марсу", "посвященный Марсу". Такие же корни у имен Марк и Мартын.

Сара - женское имя древнееврейского происхождения, означает "владычица, хозяйка". Согласно Библии, Сарра - жена Авраама, первая из четырех прародительниц еврейского народа.

Мужское имя Степан происходит от древнегреческого Стефанос, что дословно переводится как "венок" или "диадема" - традиционный атрибут богини Геры. Имя имеет значение "царевич", "правитель", "блестящий".

Мужское имя Юлиан семантически тождественно имени Юлий: оба происходят от латинского Julius, что означает "из рода Юлиев". Название рода, в свою очередь, связано с легендарным Юлом Асканием, сыном Энея, имя которого может происходить от греческого слова юлиос - "пушистый, кудрявый, волнистый". Имя имеет женские формы - Юлиана, Ульяна.

Автор: pinterest.ru
  Поздрасительные открытки ко Дню Ангела
Поздрасительные открытки ко Дню Ангела

Чтобы вы не забыли приветить знакомых владельцев имен, Gazeta.ua предлагает варианты поздравлений.

Поздравления для Гавриила

День Ангела, какая радость!
Вот, праздник, наконец настал.
Тебе не ведома усталость -
За справедливость ты б восстал.
Пусть, Гавриил, в судьбе нелёгкой,
Ты будешь только побеждать.
Душа не будет одинокой,
Коль будет радостью дышать!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых

Поздравление для Маркиана

Мы тебя хотим поздравить,
И желаем, Маркиан
Чтобы отдыхал почаще
И объездил много стран,
Чтоб на все свои вопросы
Ты ответы находил,
Чтоб в семье все было гладко,
И всегда ты счастлив был!

Автор: pinterest.ru
  Поздрасительные открытки ко Дню Ангела
Поздрасительные открытки ко Дню Ангела

Поздравление для Сары

Сара, добрая душа!
До чего ж ты хороша!
Ты отзывчива, мила,
Словно солнышко светла.
Пожелать хочу добра,
Чтобы ты была мудра,
Счастья, радости, любви,
Жизнь прекрасно проживи!

Поздравление для Степана

Твой день ангела, Степан,
Наконец случился!
Если ты сегодня пьян –
Что ж, развеселился!
Пусть никто не упрекнет,
Отмечай, как надо,
Счастье в жизни точно ждет,
И любовь – в награду!

Поздравление для Юлиана

Твой цвет – зеленый, камень – изумруд,
Ты словно сам пришел из лета!
Ведь Юлиан тебя зовут,
И все вокруг тобой согрето.
Мы с именинами, родной,
Тебя сегодня поздравляем!
Будь, как всегда ты заводной,
Тебе мы радости желаем!

26 июля православная церковь византийского обряда отмечает праздник Собора святого архистратига Гавриила - божьего вестника.

Также молитвенно почтитают святителя Юлиана, епископа Кеноманийського; святого мученика Серапиона; мученика Маркиана; преподобного Стефана Саваита; преподобную Сарру Ливийскую.

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