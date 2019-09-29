Самый популярный цвет пасты - черный: родился изобретатель ручки

120 лет назад, в 1899 году в Будапеште родился изобретатель шариковой ручки Ласло Йожеф Биро.

Человек родился в еврейской семье. Решив стать продолжателем династии стоматологов поступил в медицинский институт. Затем начал работать в нефтяной компании и увлекся автогонками.

С 1938 года жил в Париже, с 1943 года — в Аргентине.

Изобретатель шариковой ручки Ласло Биро

Ласло работал журналистом. Прежде чем всерьез посвятить себя этому делу, перепробовал самые разнообразные занятия, включая гипноз и автомобильные гонки.

Когда он заметил, что чернила, используемые при печати газет, сохнут быстрее и не оставляют пятен, Биро попытался использовать эти чернила в перьевой ручке, но это у него не получилось, так как они были слишком густые. В совместной работе со своим братом Георгием, который был химиком, Биро придумал новый тип ручек, который при движении ручки по поверхности вращался и переносил чернила на лист.

Из-за несовершенства патентной системы Биро смог зарегистрировать патент на шариковую ручку только в Венгрии и Аргентине.

Реклама шариковой ручки из аргентинского журнала «Leoplán», 1945

Первый опытный образец Биро запатентовали в Венгрии в 1938 году (по другим данным 1943). Распространение фашизма заставило их эмигрировать во Францию, а затем в Испанию. Дальше судьба братьев немного запутанная, но существует версия, что именно в Испании на пляже они познакомились с респектабельным мужчиной, которому и рассказали о своем изобретении. Он очень заинтересовался и предложил Ласло и Георгию эмигрировать еще дальше – в Аргентину, поскольку оказался бывшим ее президентом Августином Педро Хусто. Там он помог найти инвестора – Хуана Мейна – и уже в 1942 году в аргентинские магазины поступили первые шариковые ручки серийного производства. Интересно, что назвали их "Биром" - от двух фамилий Биро и Мейн - и до сих пор все шариковые ручки в Аргентине называют биромами.

Через некоторое время патент у него выкупили англичане, что выпускали шариковые ручки специально для летчиков — перьевыми в воздухе неудобно пользоваться.

В 1950 году Марсель Бич выкупает патент и запускает производство "атомной ручки", такое название, следуя моде, он дал своему продукту. Одновременно ему удается организовать масштабную компанию. Уже через пару лет фирма ежегодно изготавливала по 40 000 000 шариковых ручек. А с 1965 года Bic Cristal можно было купить почти в любой стране.

В 1966 году Пол Фишер улучшил характеристики шариковой ручки. Он смог создать космическую ручку, которая заняла особое место в истории шариковых ручек, так как писать ей можно было даже в условиях невесомости.

Цвет пасты может быть разный, но самым популярным остается черный, а на 2 месте – синий. Когда впервые в продажу поступила первая партия шариковых ручек, в Нью-Йорке выстроилась такая очередь, что американским властям пришлось выставить кордон из сотни страж правопорядка. За день с полок смели 10000 ручек, по цене 12 долларов за штуку: к слову, такую сумму получал обычный работник за 8-часовой рабочий день. Сотрудники компании Bис твердо уверены в том (и гордо заявляют об этом), что чернила в их ручке достаточно, чтобы нарисовать непрерывную линию, длина которой равна 2 км. Благодаря своему сугубо практического дизайна шариковая ручка стала экспонатом в Музее современного искусства в городе Нью-Йорке. Она имеет прозрачный корпус, через который виден уровень чернил, в ней есть отверстия, чтобы выравнивать давление в стержне-шарик равномерно обволакивается пастой, а дырочка в колпачке, появившаяся в 1991 году, сделана, чтобы ребенок, случайно его проглотив, не мог задохнуться.