Путь к сердцу лежит через желудок - что следует помнить в день мужчин

19 ноября отмечается международный день мужчин. Впервые его отпраздновали в 1999 году в Тринидад и Тобаго. Это островное государство в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы.

Он был создан для привлечения внимания к гендерной дискриминации мужчин и проблемы неравенства полов. Организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, и подчеркивается позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей. На данный момент праздник празднуется в более чем 60 странах мира.

Международный мужской день обращает внимание общества на проблемы дискриминации мужчин в области охраны здоровья, семейного права, образования, СМИ и показать положительное влияние мужчин и их достижения.

Ежегодно всем странам предлагается какая-либо одна основная тема празднования. Это "мужское здоровье", "Лечение и прощение", "положительная роль мужчин". Каждое государство и каждый город имеет право выбрать актуальную для себя тему.

Известно, что мужчины реже женщин озабочены своим здоровьем. Они реже женщин обращаются за медицинской помощью и придерживаются рекомендаций медиков. По словам бывшей в.а. министра здравоохранения Ульяны Супрун, в возрасте 50 лет хотя бы одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин.

Gazeta.ua предлагает топ-5 не банальных мужских заболеваний, которыми часто болеют представители сильного пола.

ДИАБЕТ II ТИПА

Избыток сахара в крови сулит крайне несладкую жизнь. В случае диабета второго типа организм просто перестает воспринимать инсулин, который в норме регулирует уровень глюкозы в крови. Это на всю жизнь — диабет неизлечим. Он возникает у полных людей старше 40 лет, с генетической предрасположенностью к этой болезни.

Жировая ткань, как правило, у мужчин накапливается по абдоминально-висцерального типа — вокруг внутренних органов, печени, почек, поджелудочной железы. Это то, что обычно называют пивным животом или фигурой типа "яблоко". В результате нарушается взаимодействие инсулина с клетками внутренних органов, да и весь ход обменных процессов вообще.

Исследование Университета Глазго показало, что средний индекс массы тела у мужчин, которые получают диагноз "диабет II типа", — 31,8 (при норме до 25).

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) частично необратимое ограничение доступа воздуха в дыхательные пути. В мире ХОБЛ встречается у 9 мужчин 25-49 лет на 1000 человек, у женщин такого же возраста этот показатель ниже — 4 на 1000.

Это происходит, потому что мужчины больше курят. По данным ВОЗ, на одну палящий женщину в мире приходится четыре курильщики-мужчины. Также мужчины часто работают в шахтах, на металлургических и цементных предприятиях, то есть там, где воздух не способствует здоровью. Это единственная причина того, что чаще болеют ХОБЛ представители сильного пола.

Чтобы уберечься стоит не курить, чаще дышать свежим воздухом. Люди, что курят, ведут активный образ жизни, могут снизить риск заболевания ХОБЛ на 30-40% в сравнении с теми, кто дымит и пренебрегает физической нагрузкой.

ПАХОВАЯ ГРЫЖА

80% от всех вариаций грыж, при котором органы брюшной полости выходят за ее пределы через паховый канал. Встречается у 5 взрослых мужчин на 1000 человек-в пять раз чаще, чем среди женщин. В группе риска в основном 40-60-летние мужчины.

Это происходит, потому что у женщин паховый канал заполняет большая круглая связка матки, то у мужчин в этом же месте проходит мягкий семенной канатик и сосуды, питающие яичко. Поэтому любые нагрузки, запоры, проблемы с мочеиспусканием, то есть, все то, что заставляет тужиться и надрываться скорее спровоцируют появление грыжи там, где для нее больше места и меньше сопротивление.

Стоит следить за массой тела и массой других факторов риска. Не запускать заболевания, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к тому, что у тебя ниже пояса, — например, простуду с сильным кашлем, который приводит к повышению внутрибрюшного давления. Ты можешь самостоятельно распознать признаки намеченной паховой грыжи, присмотревшись к своему телу. Округлые выпячивания в области корня мошонки, увеличение ее в объеме, тянущие боли в мошонке или яичке, усиливающиеся при нагрузке — изменения и новые ощущения, которые могут указывать на появление паховой грыжи.

ПОДАГРА

Буквально — "нога в капкане" проявляется в виде постоянно возобновляющегося артрита, который поражает, как правило, мелкие суставы стопы (в основном — большого пальца). Происходит это из-за повышенного содержания в крови мочевой кислоты, которая в результате накапливается в мягких тканях. Причина того, что мужчина полон мочевой кислотой, или ослаблена функция почек, или неправильное питание, или, прости, алкоголизм. В 9 из 10 случаях подагрой болеют мужчины в возрасте 40-50 лет.

Согласно ряду научных предположений, женский половой гормон способствует лучшему выведению мочевой кислоты из организма. Заметим, что в больших количествах пурины есть в мясе молодых животных, колбасе, рыбе, устрицах, пиве и сухом вине, мозгах, печени — продуктах, которыми не брезгует ни один нормальный человек.

Концентрацию мочевой кислоты в организме помогут снизить клубника, вишня, смородина. При отсутствии проблем с почками и сердцем в качестве профилактики подагры желательно выпивать за сутки не менее 1-1,5 литра жидкости. Ну и побольше овощей.

ЯЗВА ЖЕЛУДКА

Если мужчин мучает изжога, тошнота или тяжесть в желудке после еды, возможно, у тебя язва — болячка, а то и дырка прямо в желудке. Это все из-за "хеликобактера пилори". Это и чрезвычайно распространенная бактерия, и феноменально живуча — единственная, которая научилась жить в едкой желудочной среде. Проникнув в организм, она закрепляется на слизистой желудка, размножается и, фигурально выражаясь, прогрызает в тебе ямки. Язвенников-мужчин в возрасте 25-40 лет в 6-7 раз больше, чем их сверстниц.

Заражение бактерией только в 20% случаев приводит к язве или гастриту. Слизистая желудка — довольно мощная защитная система, и пробить ее можно, только если мы сами помогаем бактериям. И мужчины, и женщины выпивают, питаются черт знает чем и испытывают стресс. Но у женщин эстрогены способствуют кровоснабжению и регенерации тканей. А наш тестостерон к слизистым безразличен.

Нужно лишний раз не провоцировать бактерию. То есть, не злоупотреблять солененьким, поменьше пить крепкие напитки. КУ владельцев I группы с положительным резус-фактором риск развития болезни выше на 10-20%, чем в других, — скорее всего, из-за особенностей реакции их иммунной системы на H. Pylori. Если у тебя именно такие данные, внимательно следи за состоянием желудка.

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