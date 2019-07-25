Порно может разрушить отношения

Как порно влияет на отношения. ФОТО: The Huffington Post

Регулярный просмотр порно формирует неправильные виды поведения и может разрушить отношения.

"В том случае, когда просмотр порнографии становится подменой обычной половой жизни, человек задаёт себе вопрос: для чего тратить силы и время, если можно все сделать проще и быстрее, рассказала "Здоровью 24" сексолог Галина Иванова.

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"Также существует такое явление, как порнозависимость. Она имеет такой же эффект, как и все другие зависимости. Сначала человек употребляет немножко, потом дозы увеличиваются, потом уже без этого не может жить", - подчёркивает Галина.

Женщины тоже довольно часто смотрят порно. Ведь там нет забот по хозяйству, детей, работы, уставшего мужа. А еще в порно можно только смотреть, а в реальности нужно участвовать, инициировать и действовать.

"Если порно становится подменой близости, то, возможно, пора предпринимать какие-то меры, чтобы это не переросло в зависимость", - предупреждает сексолог.

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