Мужчина заказал секс-куклу, которая копирует жену

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 6570
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 684
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 2592
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8 Просмотров: 5256
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 360
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1188
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2592
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3753
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6138
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5166
Фото
Все фото
12
7
10
4
14
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
Женщина превратила себя в секс-куклу
Женщина превратила себя в секс-куклу
&quot;Застал жену в кровати с родным сыном&quot; - секс-консультант
"Застал жену в кровати с родным сыном" - секс-консультант
&quot;Я не против какого-то флирта&quot; - Даша Астафьефа рассказала, как освежить сексуальную жизнь
"Я не против какого-то флирта" - Даша Астафьефа рассказала, как освежить сексуальную жизнь
Горячие игры в постели: как избежать измен
Горячие игры в постели: как избежать измен
Видео
Все видео
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1773
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10971
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 720
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2196
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3195
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 1629
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 02:24

Мужчина заказал секс-куклу, которая копирует жену

  Комментировать
Мужчина заказал секс-куклу, которая копирует жену
Мужчина заказал игрушечную копию жены для интимных утех. Фото: lux.fm

Миллионер решил купить секс-куклу с внешностью своей бывшей жены. Вместе прожили 35 лет.

Игрушку заказал в интернет-магазине предметов роскоши Hush Hush. Считает, что так не будет чувствовать себя одиноко, пишет Daily Mirror.

"Не могу смириться с идеей, что нужно снова с кем-то встречаться. У меня есть сотни фотографий, на которых может быть основана ее модель. Самое главное - воссоздать ее прекрасное каштановые волосы. Желательно, чтобы они были настоящими", - рассказал миллионер в письме Hush Hush.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина превратила себя в секс-куклу

Мужчина утверждает, что уже обращался к производителям секс-кукол, но ни одна компания не смогла точно воспроизводить изображения. Надеется, что Hush Hush поможет найти людей или фирму, которые справятся с его заказом.

В Каменском Днепропетровской области возле детского развлекательного центра открывается первый в Украине бордель с секс-куклами. Появится на территории бывшего ТРЦ "Европейский", что на проспекте Свободы, 37.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина заказал секс-куклу, которая копирует жену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 36398
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 29443
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 24006
Показали самое удивительное озеро Украины
Показали самое удивительное озеро Украины
8
 Просмотров: 17784
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 14904
Секс
До сих пор не замужем: 5 ошибок в гражданском браке
До сих пор не замужем: 5 ошибок в гражданском браке Просмотров: 54
Сексолог назвала лучшее место для секса дома
Сексолог назвала лучшее место для секса дома Просмотров: 90
Идеальная прелюдия: назвали сколько времени имеют продолжались ласки
Идеальная прелюдия: назвали сколько времени имеют продолжались ласки Просмотров: 2907
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
 Просмотров: 684
Как мужчины проверяют женщин на доступность
Как мужчины проверяют женщин на доступность Просмотров: 1980
Больше всего комментируют
23
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
9
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
8
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
7
Саакашвили обозвал ЦИК "тварями"
Голосов: 2072
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua