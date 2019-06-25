Мужчина заказал секс-куклу, которая копирует жену

Мужчина заказал игрушечную копию жены для интимных утех. Фото: lux.fm

Миллионер решил купить секс-куклу с внешностью своей бывшей жены. Вместе прожили 35 лет.

Игрушку заказал в интернет-магазине предметов роскоши Hush Hush. Считает, что так не будет чувствовать себя одиноко, пишет Daily Mirror.

"Не могу смириться с идеей, что нужно снова с кем-то встречаться. У меня есть сотни фотографий, на которых может быть основана ее модель. Самое главное - воссоздать ее прекрасное каштановые волосы. Желательно, чтобы они были настоящими", - рассказал миллионер в письме Hush Hush.

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Мужчина утверждает, что уже обращался к производителям секс-кукол, но ни одна компания не смогла точно воспроизводить изображения. Надеется, что Hush Hush поможет найти людей или фирму, которые справятся с его заказом.

В Каменском Днепропетровской области возле детского развлекательного центра открывается первый в Украине бордель с секс-куклами. Появится на территории бывшего ТРЦ "Европейский", что на проспекте Свободы, 37.