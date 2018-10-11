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четверг, 11 октября 2018 12:57

200 грн за секс с куклой: в Украине открывают уникальный бордель
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В Каменском Днепропетровской области возле детского развлекательного центра открывается первый в Украине бордель с секс-куклами. Появится на территории бывшего ТРЦ "Европейский", что на проспекте Свободы, 37. Об этом сообщает группа в Facebook "Публикация Камень News - Каменское/Днепродзержинск".

"Для гостей заведения - 6 силиконовых моделей "девушек" на выбор. Каждая кукла будет иметь свой цвет волос и фигуру", - говорится в посте.

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По обещаниям владельца - новый, уникальный опыт для посетителей. Секс с силиконовой "подругой" обойдется почти в 200 грн. Это за час сеанса.

В свою очередь, местные жители не обрадовались открытию такого заведения. Свои высказывания оставили в комментариях.





20 лет назад в Украине в Киеве на Подоле открылся первый секс-шоп. Лидерами рейтинга популярности стали вибраторы и фаллоимитаторы.

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