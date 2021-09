Показали самое качественное фото полярного сияния на Земле

Французский астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал один из самых качественных снимков полярного сияния.

Фото, сделанное с борта Международной космической станции, астронавт опубликовал в Twitter.

"Очередное полярное сияние - на этот раз особое благодаря своей яркости. Месяц своей полнотой освещает темную сторону Земли почти так же, как дневной свет", - написал Песке.

На снимке Земля покрыта облаками, на которых отображается зеленый свет, что есть в атмосфере и преломления которого на высоте переходит в красный цвет.

Над которым полушарием был сделан уникальный снимок, астронавт не уточнил.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon 🌕 lighting up the shadow side of Earth 🌎 almost like daylight. 🌞 #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj