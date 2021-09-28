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вторник, 28 сентября 2021 20:21

Показали самое качественное фото полярного сияния на Земле

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Показали самое качественное фото полярного сияния на Земле
Томас Песке сделал фотографию полярного сияния. Фото: Reuters

Французский астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал один из самых качественных снимков полярного сияния.

Фото, сделанное с борта Международной космической станции, астронавт опубликовал в Twitter.

"Очередное полярное сияние - на этот раз особое благодаря своей яркости. Месяц своей полнотой освещает темную сторону Земли почти так же, как дневной свет", - написал Песке.

На снимке Земля покрыта облаками, на которых отображается зеленый свет, что есть в атмосфере и преломления которого на высоте переходит в красный цвет.

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Над которым полушарием был сделан уникальный снимок, астронавт не уточнил.

Космический аппарат Juno, который принадлежит NASA, обнаружил новые полярные сияния на Юпитере. Они колебались над полюсами планеты.

Подобные космические аппараты вращаются вокруг планет и собирают данные, чтобы помочь ученым узнать больше Солнечную систему.

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