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вторник, 06 апреля 2021 04:25

На Юпитере обнаружили новые полярные сияния

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Космический аппарат Juno, который принадлежит NASA, обнаружил новые полярные сияния на Юпитере. Они колебались над полюсами планеты.

Подобные космические аппараты вращаются вокруг планет и собирают данные, чтобы помочь ученым узнать больше Солнечную систему, сообщает Slash Gear.

Автор: Slash Gear
  На Юпитере обнаружили новые полярные сияния
На Юпитере обнаружили новые полярные сияния

Полярное сияние обнаружили с помощью ультрафиолетового спектрографа на борту Juno. NASA заявляет, что полярное сияние имеет очень слабое кольцевое излучения, которое со временем расширяется со скоростью от 3 до 7,7 км/с. Ученые считают, что полярное сияние вызывают заряженные частицы, которые поступают с краю магнитосферы гигантской планеты.

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Полярные сияния на Юпитере связанные с заряженными частицами в магнитосфере как и на Земле. Одно существенное отличие заключается в том, что Юпитер имеет более мощную магнитосферу, примерно в 20 тыс. раз сильнее, чем у Земли. Сила магнитосферы Юпитера позволяет планете отклонять солнечный ветер на расстояние до 6 млн км от планеты.

Расположение полярных колец на высоких широтах указывает на то, что частицы, которые приводят к выбросам, происходят из магнитосферы самой планеты. Заряженные частицы, зарегистрированные прибором UVS, выходят из внешних границ магнитосферы, где плазма солнечного ветра взаимодействует с плазмой Юпитера.

Юпитер - пятая планета от Солнца и самая большая в Солнечной системе. Планета в 2,5 раза больше массы всех других планет Солнечной системы.

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