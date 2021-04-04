5 апреля 1722 года нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен открыл остров Пасхи, который расположен в южной части Тихого океана. Он является самым отдаленным населенным островом в мире.

Расстояние от острова к континентальному побережья Чили составляет 3703 км. Столицей острова и его единственным городом является Ханга-Роа. Всего на острове проживает 3791 человек.

Автор: tut-cikavo.com Открыли самый дальний остров мира

Остров Пасхи является единственным островом в Тихом океане, где разработали собственную систему письменности - ронго-ронго. Запись текстов осуществляли с помощью пиктограмм, которые имеют размер 1 см и представлены различными графическими символами, изображениями людей, частей тела, животных, астрономических символов, домов или лодок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден назвал аэропорт "страной третьего мира"

Остров известен благодаря каменным статуям из спрессованного вулканического пепла. По поверьям местных жителей, в них содержится сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи - Хоту-Мату'а.

Автор: TripHearts.com Открыли самый дальний остров мира

Флора острова очень бедная. Специалисты насчитывают не более 30 видов растений. Большинство из них завезли из других островов Океании, Америки и Европы. IX-XVII в. леса на острове активно вырубали, а затем полностью уничтожили.

До прибытия на остров европейцев фауну острова Пасхи в основном представляли морские животные: тюлени, черепахи, крабы. До XIX в. на острове разводили кур. Виды местной фауны, что ранее населяли Рапа-Нуи, вымерли. Например, вид крысы Rattus exulans, которого в прошлом местные жители употребляли в пищу. Вместо него на остров с европейских кораблей попали крысы вида Rattus norvegicus и Rattus rattus, которые стали переносчиками различных болезней.

Сейчас на острове гнездятся 25 видов морских птиц и обитают 6 видов наземных птиц.

Остров Девон считают безлюдным островом на планете. Малые коралловые атоллы или острова обычно не имеют источников пресной воды, однако время к ней можно добраться с помощью колодцев.