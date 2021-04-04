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понедельник, 05 апреля 2021 08:00

Открыли самый дальний остров мира

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5 апреля 1722 года нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен открыл остров Пасхи, который расположен в южной части Тихого океана. Он является самым отдаленным населенным островом в мире.

Расстояние от острова к континентальному побережья Чили составляет 3703 км. Столицей острова и его единственным городом является Ханга-Роа. Всего на острове проживает 3791 человек.

Автор: tut-cikavo.com
  Открыли самый дальний остров мира
Открыли самый дальний остров мира

Остров Пасхи является единственным островом в Тихом океане, где разработали собственную систему письменности - ронго-ронго. Запись текстов осуществляли с помощью пиктограмм, которые имеют размер 1 см и представлены различными графическими символами, изображениями людей, частей тела, животных, астрономических символов, домов или лодок.

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Остров известен благодаря каменным статуям из спрессованного вулканического пепла. По поверьям местных жителей, в них содержится сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи - Хоту-Мату'а.

Автор: TripHearts.com
  Открыли самый дальний остров мира
Открыли самый дальний остров мира

Флора острова очень бедная. Специалисты насчитывают не более 30 видов растений. Большинство из них завезли из других островов Океании, Америки и Европы. IX-XVII в. леса на острове активно вырубали, а затем полностью уничтожили.

До прибытия на остров европейцев фауну острова Пасхи в основном представляли морские животные: тюлени, черепахи, крабы. До XIX в. на острове разводили кур. Виды местной фауны, что ранее населяли Рапа-Нуи, вымерли. Например, вид крысы Rattus exulans, которого в прошлом местные жители употребляли в пищу. Вместо него на остров с европейских кораблей попали крысы вида Rattus norvegicus и Rattus rattus, которые стали переносчиками различных болезней.

Сейчас на острове гнездятся 25 видов морских птиц и обитают 6 видов наземных птиц.

Остров Девон считают безлюдным островом на планете. Малые коралловые атоллы или острова обычно не имеют источников пресной воды, однако время к ней можно добраться с помощью колодцев.

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Дата
05
апреля

Открыли самый дальний остров мира

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