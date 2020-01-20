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понедельник, 20 января 2020 23:28

Остается только удивляться: показали странные выходки котов
28

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Если в доме есть кот, скучать не придется.
Фото: animalchannel.co
Если в доме есть кот, скучать не придется.
Если в доме есть кот, скучать не придется.
Если в доме есть кот, скучать не придется.
Если в доме есть кот, скучать не придется.

Любой из владельцев кошек подтвердит, что эти четырехлапые себе уме. Ударить лапой по лицу того, кто пытается их приласкать, сбрасывать на пол без всякой на то причины вещи, на какой бы высоте те ни находились, замереть и вперить взгляд в темноту, будто что-то в ней высматривая, — все это для котов в порядке вещей.

Чего еще можно ожидать от этих пушистиков, показал в своей подборке Animal Channel.

Как показывают представленные фото, заскучать с котом в доме невозможно. Развлечь эти усачи способны, даже когда спят.

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Шестилетний кот Вито стал звездой сети после того, как вместо задних лап ему поставили протезы. Собственные конечности пушистый потерял в результате ДТП: один лапа Вито была разбита вдребезги, из-за чего ее пришлось сразу ампутировать, вторую врачи пытались спасти, но из-за инфекции сделать этого не удалось. К новым "лап" усач привык уже через несколько месяцев.

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