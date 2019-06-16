"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок

В XIX веке во Франции проституция была легальна. Для удобства клиентов каждый округ Парижа издавал буклет, где были перечислены куртизанки с фотографиями, ценой, особыми умениями и происхождением.

В 1804 году Наполеон стал императором и приказал зарегистрировать всех работниц сексуального фронта страны и провести медицинский осмотр. Пять лет спустя в одном только Париже официально работали 180 борделей. По закону, заведением должна была управлять женщина, чаще всего ею оказывалась бывшая проститутка. Фасад заведения должен был выглядеть как можно более незаметным — скромным и сдержанным.

В 1883 году в Париже был издан каталог The Pretty Women of Paris, где перечислены самые известные проститутки и куртизанки своего времени. Среди их любовников числились князья, принцы, знаменитые актеры и даже будущий король Великобритании. Про этих знаменитых жриц любви говорили, что они правили Парижем из постели.

Каталог был выпущен в 169 экземплярах и предназначался для богатых британцев, приехавших во Францию.

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