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воскресенье, 16 июня 2019 01:35

"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
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В XIX веке во Франции проституция была легальна. Для удобства клиентов каждый округ Парижа издавал буклет, где были перечислены куртизанки с фотографиями, ценой, особыми умениями и происхождением.

В 1804 году Наполеон стал императором и приказал зарегистрировать всех работниц сексуального фронта страны и провести медицинский осмотр. Пять лет спустя в одном только Париже официально работали 180 борделей. По закону, заведением должна была управлять женщина, чаще всего ею оказывалась бывшая проститутка. Фасад заведения должен был выглядеть как можно более незаметным — скромным и сдержанным.

В 1883 году в Париже был издан каталог The Pretty Women of Paris, где перечислены самые известные проститутки и куртизанки своего времени. Среди их любовников числились князья, принцы, знаменитые актеры и даже будущий король Великобритании. Про этих знаменитых жриц любви говорили, что они правили Парижем из постели.

Каталог был выпущен в 169 экземплярах и предназначался для богатых британцев, приехавших во Францию.

Леонтин Массин была одной из самых знаменитых проституток Франции, среди клиентов которой был даже Эдуард VII, в то время будущий король Англии. В ее описании говорилось: «Небольшой рост, пухленькая, с прекрасными голубыми глазами, светлыми волосами и мягкими губами, которые она всегда кусает и облизывает розовым языком».
Луиз Вальтесс - «не отказывает ни одному мужчине, берет все, что может получить… Вальтесс - одна из самых красивых и умных шлюх нашего времени». Помимо всего, Вальтесс была писательницей и актрисой. Заработала состояние, которое сегодня можно оценить в три миллиона долларов.
Кора Перл была дамой парижского полусвета английского происхождения. Каталог гласил: «Однажды ее подали на блюде обнаженной, посыпанной петрушкой. Блюдо несли четверо мужчин».
Кора одевалась экстравагантно, с намерением спровоцировать и шокировать, красила волосы в смелые цвета.
Элис Лоди можно было найти на улице Эдинбург. Элис была одаренной актрисой и по настоянию родителей стала играть на сцене в 18 лет.

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