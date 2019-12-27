Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео

В Таиланде на камеру сняли, как рыба-меч плавает вокруг людей в воде и атакует их.
Видео снял один из членов экипажа рыбацкой лодки, пишет Daily Mail.
На кадрах видно, как рыба-меч, после того, как ее поймали на крючок, кружит вокруг ныряльщиков.
В какой-то момент она начинает бросаться на людей, однако рыбаки успевают оттянуть рыбу на безопасное расстояние.
"Если бы ее не оттащили, пловцы могли получить серьезные травмы", - говорят очевидцы.
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