Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео

Если бы рыбу не оттащили, пловцы могли получить серьезные травмы

В Таиланде на камеру сняли, как рыба-меч плавает вокруг людей в воде и атакует их.

Видео снял один из членов экипажа рыбацкой лодки, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как рыба-меч, после того, как ее поймали на крючок, кружит вокруг ныряльщиков.

В какой-то момент она начинает бросаться на людей, однако рыбаки успевают оттянуть рыбу на безопасное расстояние.

"Если бы ее не оттащили, пловцы могли получить серьезные травмы", - говорят очевидцы.

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