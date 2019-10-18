Ест все подряд и ползает по земле: опасная рыба начала появляться в неожиданных местах

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
Просмотров: 531
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 35028
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 918
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1728
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2907
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2241
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2871
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3132
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
21
16
23
19
27
Пушистая любовь: показали милые фото кошачьих парочек
Пушистая любовь: показали милые фото кошачьих парочек
Мишка Тедди празднует День рождения: впечатляющие фото со всего мира
Мишка Тедди празднует День рождения: впечатляющие фото со всего мира
Трогательные фото козлят, своей миловидностью не уступающих кошкам
Трогательные фото козлят, своей миловидностью не уступающих кошкам
Показали счастливых владельцев домашних животных с любимцами, которых заводить они не хотели
Показали счастливых владельцев домашних животных с любимцами, которых заводить они не хотели
Очаровательный клубок колючек: крошечный ежик очаровал сеть своей миловидностью
Очаровательный клубок колючек: крошечный ежик очаровал сеть своей миловидностью
Видео
Все видео
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Пушистый вор удивляет находчивостью
Пушистый вор удивляет находчивостью
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4581
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7236
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1710
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 657
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 12:02

Ест все подряд и ползает по земле: опасная рыба начала появляться в неожиданных местах

  Комментировать
Ест все подряд и ползает по земле: опасная рыба начала появляться в неожиданных местах
Змееголовы передвигаются по суше как змеи и поедают все на своем пути. ФОТО: bbc.com

Змееголовые рыбы начали осваивать все новые территории. Родом эти жители пресноводных вод с Дальнего Востока, в частности из Китая, России и Корейского полуострова.

Нынче же змееголовов все чаще находят и в водоемах США. В частности, в штате Джорджия биологи недавно выловили взрослую полутораметровую особь и малышей, сообщает BBC.

Змееголовы способны дышать воздухом и передвигаться по земле как змеи. На суше могут прожить до 4-х дней. Благодаря этому при необходимости переползают из озера в озеро или в реку. Отличаются огромным аппетитом. Имеют мощные челюсти и большие зубы. Поедают все на своем пути. За это их называют пресноводным "аналогом" танка. В длину достигать могут 80 см.

Змееголовые едят мелких животных и других рыб. Не гнушаются моллюсками и даже рептилиями. Могут нанести серьезный ущерб фауне. Людям, которым попался на пути змееголов, биологи рекомендуют немедленно его убивать, замораживать и сообщать о находке властям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шесть слонов погибли в водопаде, спасая друг друга

Пенсионерам во время рыбалки попалась страшная добыча. Мужчина ощутил, что на крючок зацепилась очень большая рыба. Долго борясь с ней, наконец смог вытянуть. Как оказалось, была это совсем не рыба, а большой аллигатор.

bbc.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ест все подряд и ползает по земле: опасная рыба начала появляться в неожиданных местах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Студент застрелил российского дипломата

День повара: назвали интересные факты о профессии

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 37990
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 31761
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 29488
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 19593
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 15399
Животные
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
 1 Просмотров: 16407
Пушистая любовь: показали милые фото кошачьих парочек
Пушистая любовь: показали милые фото кошачьих парочек
21
 Просмотров: 5761
Показали лучшее фото дикой природы 2019-го
Показали лучшее фото дикой природы 2019-го Просмотров: 5877
Мишка Тедди празднует День рождения: впечатляющие фото со всего мира
Мишка Тедди празднует День рождения: впечатляющие фото со всего мира
16
 Просмотров: 450
Трогательные фото козлят, своей миловидностью не уступающих кошкам
Трогательные фото козлят, своей миловидностью не уступающих кошкам
23
 Просмотров: 5445
Больше всего комментируют
26
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
5
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 7
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua