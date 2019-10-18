Ест все подряд и ползает по земле: опасная рыба начала появляться в неожиданных местах

Змееголовы передвигаются по суше как змеи и поедают все на своем пути. ФОТО: bbc.com

Змееголовые рыбы начали осваивать все новые территории. Родом эти жители пресноводных вод с Дальнего Востока, в частности из Китая, России и Корейского полуострова.

Нынче же змееголовов все чаще находят и в водоемах США. В частности, в штате Джорджия биологи недавно выловили взрослую полутораметровую особь и малышей, сообщает BBC.

Змееголовы способны дышать воздухом и передвигаться по земле как змеи. На суше могут прожить до 4-х дней. Благодаря этому при необходимости переползают из озера в озеро или в реку. Отличаются огромным аппетитом. Имеют мощные челюсти и большие зубы. Поедают все на своем пути. За это их называют пресноводным "аналогом" танка. В длину достигать могут 80 см.

Змееголовые едят мелких животных и других рыб. Не гнушаются моллюсками и даже рептилиями. Могут нанести серьезный ущерб фауне. Людям, которым попался на пути змееголов, биологи рекомендуют немедленно его убивать, замораживать и сообщать о находке властям.

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Пенсионерам во время рыбалки попалась страшная добыча. Мужчина ощутил, что на крючок зацепилась очень большая рыба. Долго борясь с ней, наконец смог вытянуть. Как оказалось, была это совсем не рыба, а большой аллигатор.