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пятница, 16 августа 2019 23:28

Подборка невинных с виду животных, которые запросто могут убить человека
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В животном мире есть множество милых созданий, которых человек не воспринимает как опасность. Однако внешность некоторых из них обманчива.

О животных, к которым человеку лучше не приближаться, рассказал liveabout.

1. Панды. Необычный черно-белый окрас, большие глаза в "очках" и милая округлость форм — это привлекает в пандах многих людей. Однако под такой внешностью кроется реальная опасность: эти медведи обладают мощными челюстями и крепкими массивными зубами, по силе укуса занимают одно из первых мест среди хищников. Применяют свои особенности панды для разгрызания жестких бамбуковых стеблей, которыми питаются. Пускать в ход челюсти могут и против человека. Наносят при этом серьезных увечий.

Нападают панды, когда чувствуют опасность. Большинство таких случаев происходят при встрече человека с этими медведями в дикой природе. Однако случалось, что нападали на людей и воспитанники зоопарков.

Автор: proglib.io
  Панда имеет мощные челюсти, которыми способна нанести серьезные увечья.
Панда имеет мощные челюсти, которыми способна нанести серьезные увечья.

2. Толстый лори. Эти приматы живут в тропических лесах Азии. Питаются насекомыми, ягодами. Редко могут перекусить птичкой. С виду они довольно милые — пушистые, с огромными глазами. Однако на самом деле является не более безопасными, чем кобры. У толстых лори имеются токсичные железы, из которых выделяется яд. Он способен вызвать анафилактический шок и смерть как у мелких животных, так и человека.

Автор: wrs.com.sg
  В толстого лори есть на конечностях железы, из которых выделяется смертельно опасный яд.
В толстого лори есть на конечностях железы, из которых выделяется смертельно опасный яд.

3. Лоси. Агрессивное поведение этим парнокопытным не свойственно. Людей они стараются избегать. Однако если чувствуют опасность, смело идут в атаку. По данным Центра контроля заболеваний США, лоси ежегодно уносят жизни около 52 человек. Это без учета смертей в результате ДТП, которые часто устраивают эти животные.

Автор: cottagelife.com
  Лоси нападают, если чувствуют опасность.
Лоси нападают, если чувствуют опасность.

4. Дельфины. Взрослые особи дельфинов часто убивают своих новорожденных детенышей. Нападают и на других морских млекопитающих. Зафиксированы также случаи нападения на людей.

Автор: scientificamerican.com
  Дельфины часто нападают на людей.
Дельфины часто нападают на людей.

5. Мыши. Эти маленькие ушастые пушистики с большими черными глазами выглядят вполне невинно. Однако ежегодно домашние мыши становятся причиной множества случаев заражения людей опасными инфекциями. Тиф, лептоспироз, сальмонеллез, болезнь Лайма — лишь некоторые из заболеваний, которые распространяют эти грызуны.

Автор: cottagelife.com
  Мыши являются разносчиками множества смертельно опасных болезней.
Мыши являются разносчиками множества смертельно опасных болезней.

6. Морские леопарды. Морда этих млекопитающих почти всегда "улыбающаяся", что придает им достаточно приветливого вида. Однако это лишь маска. На самом деле морские леопарды жестоко убивают других животных, в том числе и себе подобных. Также часто нападают на людей. Физические особенности им это вполне позволяют: морские леопарды имеют мощные плавники и сильные челюсти, дорастать могут до 3-4 метров в длину. Эти млекопитающие не боятся нападать на лодки, коварно выпрыгивают из воды, чтобы схватить свою жертву.

Нападения на людей обычно ограничиваются серьезными травмами. Смертельный случай пока зафиксирован лишь один. Жертвой морского леопарда тогда стала 28-летний морской биолог Кирсти Браун, проводившая исследования в Антарктике. Морской леопард напал на нее во время погружения в воду. В течение 6 минут он удерживал ее зубами на глубине 70 м, пока женщина не захлебнулась.

Автор: imgur.com
  Морские леопарды являются жестокими убийцами.
Морские леопарды являются жестокими убийцами.

7. Слоны. Эти млекопитающие могут дорастать до более чем 3-х метров в высоту и весить около 6 тонн. Ведут себя они обычно мирно, к агрессии не склонны. Однако если нагло ворваться в их пространство, могут не на шутку рассердиться. Ежегодно от нанесенного слонами увечья умирает около 500 человек. Своих жертв эти великаны забивают или затаптывают.

Автор: worldwildlife.org
  Разгневанный слон может затоптать или забить человека.
Разгневанный слон может затоптать или забить человека.

8. Муравьеды. У этих млекопитающих есть длинные острые когти. Применяют их муравьеды, когда нужно разгрести земляные насыпи, под которыми прячутся муравьи. Пускают в ход свои когти и для самозащиты. Чувствуя опасность, не боятся нападать даже на человека. Такие случаи были зарегистрированы. Из них несколько имели смертельный исход.

Автор: sandiegozoo.org
  Муравьеды способны разорвать человека своими когтями.
Муравьеды способны разорвать человека своими когтями.

9. Бобры. Эти грызуны имеют массивные и острые, как бритва, зубы. Бобры ненавидят, когда кто-то вторгается на их территорию. Наименьшая провокация зажигает в них агрессию и побуждает идти в наступление как против других животных, так и против человека. Так, в 2013 году 60-летний рыбак из Беларуси умер от кровотечения после того, как бобер разорвал ему бедренную артерию.

Автор: spectator.co.uk
  Бобры имеют чрезвычайно острые зубы, которыми способны нанести человеку смертельно опасное ранение.
Бобры имеют чрезвычайно острые зубы, которыми способны нанести человеку смертельно опасное ранение.

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Дайвер погладил тигровую акулу и ввел ее в транс. Этот случай произошел в водах у островов Туамоту. Его зафиксировали на камеру.

liveabout.com
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