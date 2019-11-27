Питон задушил оленя на водопое

Питон напал на оленя. Фото: David Clode.

Сотрудник лесной службы в Индии Сусанта Нанда опубликовал в интернете видео охоты питона на оленя.

Животное, пришедшее на водопой, не заметило огромную змею. Она скрывалась под водой, передает "Сегодня".

"Когда питоны убивают жертву, они используют своего рода засадный метод, прыгая, атакуя ее и хватая зубами всего за 50 миллисекунд", - рассказывает Сусанта Нанда в интервью порталу NDTV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Палеонтологи нашли останки акулы возрастом 91 млн лет

Змея впилась зубами оленя в голову, начала душить. Ролик записали камеры видеонаблюдения в индийском штате Махараштра.

С 14 медведей, живущих в Медвежьем приюте Домажир, на Львовщине в зимнюю спячку легли только 4.