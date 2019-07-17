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среда, 17 июля 2019 13:30

Сняли медузу, которая больше человека

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Сняли медузу, которая больше человека
Медузу-корнерота, которая больше человека, обнаружили в Великобритании Фото: LizzieRDaly

Огромную медузу-корнерота обнаружила биологиня в Великобритании.

Ученая Лизи Дейли сняла животное у побережья графства Корноулл. Создание по размеру было больше дайвера, который находился вблизи.

Обычно медузы-корнероты живут в более теплых прибрежных водах. Они могут вымываться ближе к берегу в мае или июне, сообщает Independent.

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"Ого! Мы ныряли под воду в Фалмуте, чтобы завершить проект #WildoceanWeek, и встретили эту гигантскую медузу-корнерота! Какой замечательный способ завершить это морское приключение среди дикой природы!" - подписала фотографию Лизи Дейли.

Ученые сняли видео, где морской окунь проглотил целую живую акулу. Такой окунь может достигать веса до 100 килограммов и длины в 75 сантиметров.

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