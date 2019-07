Сняли медузу, которая больше человека

Огромную медузу-корнерота обнаружила биологиня в Великобритании.

Ученая Лизи Дейли сняла животное у побережья графства Корноулл. Создание по размеру было больше дайвера, который находился вблизи.

Обычно медузы-корнероты живут в более теплых прибрежных водах. Они могут вымываться ближе к берегу в мае или июне, сообщает Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали самое точное изображение структуры человеческого мозга

"Ого! Мы ныряли под воду в Фалмуте, чтобы завершить проект #WildoceanWeek, и встретили эту гигантскую медузу-корнерота! Какой замечательный способ завершить это морское приключение среди дикой природы!" - подписала фотографию Лизи Дейли.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV