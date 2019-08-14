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среда, 14 августа 2019 18:12

Дайвер погладил тигровую акулу и ввел ее в транс
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Тигровые акулы занимают второе место после белых акул по частоте нападений на людей
Фото: dailymail.co.uk
Тигровые акулы занимают второе место после белых акул по частоте нападений на людей
Тигровые акулы занимают второе место после белых акул по частоте нападений на людей
Тигровые акулы занимают второе место после белых акул по частоте нападений на людей
Тигровые акулы занимают второе место после белых акул по частоте нападений на людей

В Сети показали видео, на котором дайвер гладит тигровую акулу и вводит ее в "транс".

Ролик был снят в водах у островов Туамоту, что в Французской Полинезии, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как 34-летний дайвер Пьеррик Сейбальд находится рядом с опасным хищником. Он подплывает к акуле и касается руками ее носа. Благодаря поглаживанием мужчине удается проводить руками по всему телу акулы.

Дайверу удалось ввести тигровую акулу в состояние танатозу. Это реакция некоторых животных, при которой организм имитирует собственную смерть. Это нужно для того, чтобы избежать нападения другого хищника.

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В Великобритании биологиня обнаружила огромную медузу-корнерота. Создание по размеру было больше дайвера, который находился поблизости.

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Дата
14
августа

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