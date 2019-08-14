Дайвер погладил тигровую акулу и ввел ее в транс

Фото: dailymail.co.uk

В Сети показали видео, на котором дайвер гладит тигровую акулу и вводит ее в "транс".

Ролик был снят в водах у островов Туамоту, что в Французской Полинезии, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как 34-летний дайвер Пьеррик Сейбальд находится рядом с опасным хищником. Он подплывает к акуле и касается руками ее носа. Благодаря поглаживанием мужчине удается проводить руками по всему телу акулы.

Дайверу удалось ввести тигровую акулу в состояние танатозу. Это реакция некоторых животных, при которой организм имитирует собственную смерть. Это нужно для того, чтобы избежать нападения другого хищника.

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В Великобритании биологиня обнаружила огромную медузу-корнерота. Создание по размеру было больше дайвера, который находился поблизости.