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воскресенье, 04 августа 2019 23:28

Хищническая нежность: показали трогательные фото медведиц с их малышами
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В том, что касается воспитания потомства, медведицы мало чем отличаются от людей.
Фото: reckontalk.com/
В том, что касается воспитания потомства, медведицы мало чем отличаются от людей.
В том, что касается воспитания потомства, медведицы мало чем отличаются от людей.
В том, что касается воспитания потомства, медведицы мало чем отличаются от людей.
В том, что касается воспитания потомства, медведицы мало чем отличаются от людей.

По уровню ответственности в воспитании потомства медведи занимают одно из первых мест. Опережают их только приматы. Однако касается это только самок — отец-медведь участия в воспитании потомства не принимает.

Медведицы являются очень заботливыми мамочками. Какой бы ни была голодной, добычу хищница отдаст своим детенышам. В течение первого года жизни медвежат выхаживает из. Следующие несколько лет учит детенышей всему, что понадобится для выживания. Как охотиться, плавать, лазать по деревьям, переходить реки, взбираться на скалы — все это медвежата перенимают от матери. Пишет reckontalk.

Медведица покорно терпит, когда малыши вылезают на нее, дергают или кусаются.

Приплод самки медведя дают ежегодно. Подросшие детеныши часто остаются с матерью и помогают ухаживать за младшими.

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Хорошими матерями можно назвать кошек. Со своими малышами они имеют особую связь. В течение первых недель жизни выводка без надобности надолго от него не отлучаются.

reckontalk.com
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