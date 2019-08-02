Хищническая нежность: показали трогательные фото медведиц с их малышами

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По уровню ответственности в воспитании потомства медведи занимают одно из первых мест. Опережают их только приматы. Однако касается это только самок — отец-медведь участия в воспитании потомства не принимает.

Медведицы являются очень заботливыми мамочками. Какой бы ни была голодной, добычу хищница отдаст своим детенышам. В течение первого года жизни медвежат выхаживает из. Следующие несколько лет учит детенышей всему, что понадобится для выживания. Как охотиться, плавать, лазать по деревьям, переходить реки, взбираться на скалы — все это медвежата перенимают от матери. Пишет reckontalk.

Медведица покорно терпит, когда малыши вылезают на нее, дергают или кусаются.

Приплод самки медведя дают ежегодно. Подросшие детеныши часто остаются с матерью и помогают ухаживать за младшими.

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Хорошими матерями можно назвать кошек. Со своими малышами они имеют особую связь. В течение первых недель жизни выводка без надобности надолго от него не отлучаются.