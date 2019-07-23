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вторник, 23 июля 2019 13:48

Обнаружили вид "карманной" акулы длиной до 14 см

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Обнаружили вид &quot;карманной&quot; акулы длиной до 14 см
Ученые описали новый вид карманных акул. Фото: Naked Science.

Ученые описали новый вид крошечных акул Mollisquama mississippiensis - карманная акула, либо акула Парина.

Акула обнаружена в Центральном Мексиканском заливе еще в 2010-го. Но только сейчас ее классифицировали как отдельный вид, передает Naked science.

Новый вид является второй карманной акулой. Исследователи отмечают, что два вида живут в разных океанах и встречаются очень редко.

Первый вид этих рыб Mollisquama parini обнаружили у берегов Чили на подводном полигоне Наска в 1979-м и описали в 1984-м. Эта акула была взрослой самкой, около 40 сантиметров в длину. До 2010- го ученые не могли найти ни одного похожего вида.

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В ходе исследования нового вида ученые использовали компьютерную томографию и рентгеновские снимки. В результате им удалось обнаружить различия между двумя видами и изучить их анатомию. У обоих видов обнаружили карманы с биолюминесцентной жидкостью, расположенные рядом с жабрами. Эта жидкость позволяет животным светиться в темноте.

Кроме того, найдены различия между видами. В частности, фотофоры - органы, состоящие из светящихся клеток. То есть, он светится не только биолюминесцентной жидкости, выделяемой из специальных мешочков, но и использует фотофоры.

В лесу в районе ДВРЗ киевляне во время прогулки обнаружили труп огромного питона. Столичные зоологи отмечают, что питона могли содержать в домашних условиях, откуда он сбежал в лес. Там он погиб или был кем-то травмирован. Ученые отмечают, что питон не сможет жить в обычном лесу.

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