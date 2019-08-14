Поймали самую старую акулу на планете

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Рыбаки в Гренландии поймали акулу, возраст которой может быть 512 лет.

За год гренландские акулы вырастают на один сантиметр. Размер выявленного животного - 5,5 м, сообщает News.com.au.

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"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - сказал профессор Ким Пребел.

Чтобы точно убедиться в своих догадках о возрасте, ученые взяли образец ДНК акулы. Кроме этого, они надеются выяснить, какие гены отвечают за долголетие этого вида.

В зоопарке сербской столицы Белграда живет самый старый американский аллигатор в мире - ему более 81 года. Животное пережило три бомбардировки города, Вторую мировую войну и многочисленные проблемы с зоопарком.