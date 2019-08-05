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вторник, 06 августа 2019 07:25

Создали первую человеко-обезьянью химеру для выращивания органов

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Создали первую человеко-обезьянью химеру для выращивания органов
Американский профессор создал человеко-обезьянью химеру Фото: The Guardian

В эмбрионы животных вживили человеческие клетки.

Куратором проекта был американский профессор Хуан Карлос Бельмонте. Из-за моратория на такие эксперименты в США, он проводил опыт в Китае, сообщает The Guardian.

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Ученый считает, что в будущем результаты помогут побороть десятки болезней и решат проблему трансплантации органов.

Сейчас проект на стадии разработки. Новым создание позволят развиваться лишь в течение месяца.

Ученые вырастили эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи. Доля человеческих клеток в эмбрионе составляла менее 0,001%, остальное - клетки свиньи.

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Дата
06
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