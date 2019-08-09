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суббота, 10 августа 2019 03:28

Обнаружили новый вид паука

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Обнаружили новый вид паука
Обнаружили новый вид паука-волка. Фото: Политека.

Научная экспедиция зоологов из Алтайского государственного университета на Мультинском участке Катунского заповедника нашли новый для науки вид паука-волка.

Неизвестный вид членистоногих относится к семейству Lycosidae (пауки-волки), передает РИА Новости.

"Пауки этого семейства живут только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи. Около 2/3 их видов являются эндемиками Алтайских гор, а зачастую обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта. Важно отметить, что пауки-волки из этого рода аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах. Но в случае с обнаруженным новым видом ситуация иная: новый вид живет на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого рода (уже известным науке). Данная ситуация, совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa, является уникальной" - говорится в сообщении пресс-службы университета.

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Неизвестный вид паука-волка оказался пугливым. Он сразу убегал и прятался в щели между камнями. Однако участникам научной экспедиции удалось запечатлеть на фото и отобрать несколько особей паука-волка для дальнейшего описания и обнародования.

До конца года посмотреть на уникального паука можно будет в зоологической коллекции Катунского заповедника.

Чем больше домашних любимцев в доме, тем жизнь интереснее. Если есть желание завести и кота, и собаку, бояться не надо: с детства вырастая вместе, они приживутся друг к другу и научатся мирно делить территорию.

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