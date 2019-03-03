Фото гигантского аллигатора в сети приняли за фейк

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 954
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1773
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1485
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3573
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2151
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1107
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
3 Просмотров: 2682
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1818
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 846
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3582
Фото
Все фото
5
18
4
7
10
Показали необычную находку, которую обнаружили на берегу океана
Показали необычную находку, которую обнаружили на берегу океана
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
Из брюнетки в блондинку: кошка всего за год полностью побелела по естественным причинам
Из брюнетки в блондинку: кошка всего за год полностью побелела по естественным причинам
Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
Видео
Все видео
Медведицу, которая едва не погибла на Донбассе, перевезли в приют
Медведицу, которая едва не погибла на Донбассе, перевезли в приют
Купаются и играют: показали медведей, которые вышли из зимней спячки
Купаются и играют: показали медведей, которые вышли из зимней спячки
По улицам города разгуливал лев
По улицам города разгуливал лев
Почти полутораметровый кот попал в Книгу рекордов Гиннеса
Почти полутораметровый кот попал в Книгу рекордов Гиннеса
В сети набирает популярность видео необычной дружбы дельфина и собаки
В сети набирает популярность видео необычной дружбы дельфина и собаки
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1485
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2151
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1818
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1413
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4383
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 1044
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
воскресенье, 03 марта 2019 15:00

Фото гигантского аллигатора в сети приняли за фейк

  Комментировать
Фото гигантского аллигатора в сети приняли за фейк

Фото гигантского аллигатора вблизи озера Блэксхеар в штате Джорджия, США всколыхнуло сеть. Многие пользователи предполагали что фото является фейком.

Рептилия была замечена когда застряла в канаве орошения, пишет Sunday Mirror.

Биологи поспешили помочь ей выбраться из ловушки, после чего сделали потрясающие фото. Команду охраны природы похвалил Департамент природных ресурсов штата.

"Многие люди думают, что это фальшивка, но я могу заверить, что это не так. Я есть на фото, и вы можете видеть, что я не приблизился к нему слишком близко", - рассказал биолог Брент Хоуз, который сфотографировался с аллигатором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аллигатора оранжевого цвета нашли в США

Чтобы извлечь рептилию х канавы пришлось применить тяжелую технику.

По словам эксперта, аллигатор был длиной более 4 метров, имел обхват груди более 140 см.

Сеть подорвало видео как огромный аллигатор длиной 4,5 м прогуливался по полю для гольфа в штате Флорида. В это время все игроки убежали оттуда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
5-метровый крокодил убил ученую в Индонезии
5-метровый крокодил убил ученую в Индонезии Просмотров: 3213
В бассейне с аллигатором - девушка отпраздновала выпускной
В бассейне с аллигатором - девушка отпраздновала выпускной Просмотров: 3483
Аллигатор прогулялся полем для гольфа с огромной рыбой
Аллигатор прогулялся полем для гольфа с огромной рыбой Просмотров: 2497
Сотни аллигаторов собрались на водопой
Сотни аллигаторов собрались на водопой Просмотров: 2255
Сейчас вы читаете новость «Фото гигантского аллигатора в сети приняли за фейк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
марта

В помещении городской думы обустроили публичную библиотеку

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 18211
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
7
 3 Просмотров: 12710
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 12033
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 1 Просмотров: 7848
Кому предлагают больше всего работы за границей
Кому предлагают больше всего работы за границей Просмотров: 7623
Животные
Медведицу, которая едва не погибла на Донбассе, перевезли в приют
Медведицу, которая едва не погибла на Донбассе, перевезли в приют
 Просмотров: 513
Показали необычную находку, которую обнаружили на берегу океана
Показали необычную находку, которую обнаружили на берегу океана
5
 Просмотров: 5131
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 16328
Купаются и играют: показали медведей, которые вышли из зимней спячки
Купаются и играют: показали медведей, которые вышли из зимней спячки
 Просмотров: 405
Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
Толстая крыса застряла в отверстии люка: спасатели организовали операцию спасения
4
 Просмотров: 2745
Больше всего комментируют
22
Порошенко: коррупционеры задолбали
13
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
10
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
10
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
8
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
Голосов: 329
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua