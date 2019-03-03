Фото гигантского аллигатора в сети приняли за фейк

Фото гигантского аллигатора вблизи озера Блэксхеар в штате Джорджия, США всколыхнуло сеть. Многие пользователи предполагали что фото является фейком.

Рептилия была замечена когда застряла в канаве орошения, пишет Sunday Mirror.

Биологи поспешили помочь ей выбраться из ловушки, после чего сделали потрясающие фото. Команду охраны природы похвалил Департамент природных ресурсов штата.

"Многие люди думают, что это фальшивка, но я могу заверить, что это не так. Я есть на фото, и вы можете видеть, что я не приблизился к нему слишком близко", - рассказал биолог Брент Хоуз, который сфотографировался с аллигатором.

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Чтобы извлечь рептилию х канавы пришлось применить тяжелую технику.

По словам эксперта, аллигатор был длиной более 4 метров, имел обхват груди более 140 см.

Сеть подорвало видео как огромный аллигатор длиной 4,5 м прогуливался по полю для гольфа в штате Флорида. В это время все игроки убежали оттуда.