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четверг, 26 сентября 2019 01:35

Накачать мышцы и поднять настроение: что можно сделать только силой мысли

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Тайны нашего мозга до сих пор до конца не разгаданы. Ученые убеждены, что люди до сих пор до конца не понимают, на что они способны.

Сила мысли человека

1. Вы можете мысленно заставить себя стать энергичнее

Вы способны в буквальном смысле мысленно зарядить себя энергией.

Когда вас одолевает лень, или вам кажется, что вы больше не способны, например, продолжать сегодня работать, попытайтесь подумать о всех тех плюсах, которые вы получите, если сделаете запланированное.

Такие мысли способны стать мощной мотивацией для вашего развития и придадут вам энергии, необходимой для того, чтобы вы могли продолжать двигаться вперед.

2. Вы можете создать эмоции, которые хотите испытать, силой мысли

Ваши мысли создают ваши эмоции. То, как вы воспринимаете и истолковываете происходящее с вами, в большей степени влияет на ваши чувства.

Если вы фокусируетесь на негативной стороне ситуации, ваше настроение будет это отражать.

 

Очень важно, как вы интерпретируете события, которые происходят в вашей жизни. Значение, которые вы придаете событиям и испытаниям, формирует ваши мысли и ваше настроение.

3. Ваши мысли влияют на иммунную систему

Сила мысли намного больше, чем вы можете себе представить.

Мысли в определенной степени влияют на вашу иммунную систему. Когда вы больны, вы можете облегчить свои симптомы, сохраняя позитивный настрой.

Ученые провели исследование префронтальной коры - части мозга, связанной с депрессией. В ходе исследования испытуемым были сделаны прививки от гриппа. После чего их разделили на две группы. У людей из первой группы, которые должны были думать о негативных событиях в своей жизни, был более низкий уровень антител после вакцинации. Те же, кто думал о счастливых моментах своей жизни, количество антител было заметно больше.

Помните, что наш мозг связан со всеми органами нашего тела, и научитесь правильно себя настраивать.

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4. Вы можете вырабатывать тепло с помощью медитации

Тибетские монахи могут выдерживать очень низкие температуры и высушивать мокрую одежду в мороз.

Практика "туммо" позволяет монахам входить в состояние глубокой медитации и повышать температуру своего тела больше, чем на 8 градусов по Цельсию.

Они достигают этого с помощью специального "дыхания вазы" и визуализации – сосредоточении на образе огня, который идет по позвоночнику, чтобы предотвратить потерю тепла. Ученые считают это одним из самых удивительных примеров того, как наша психика влияет на тело.

5. Вы способны накачать мышцы, просто думая об этом

 

Увеличение мышц, как оказалось, не является просто механическим процессом. Более того, ученые выяснили, что можно накачать мышцы, практически не пошевелив пальцем.

В исследовании всех участников разделили на три группы. Первая группа придерживалась своего обычного распорядка дня. Вторая группа в течение двух недель три раза в неделю занималась силовыми упражнениями на одну определенную группу мышц. Третья группа слушала аудиозапись, которая помогала им представить, как они выполняют те же упражнения, что и вторая группа.

В результате в первой группе не было никаких изменений. У участников, которые занимались 3 раза в неделю, наблюдался прирост силы на 28 процентов.

Удивление вызвала третья группа, которая слушала аудиозаписи. У них прирост силы составил 24 процента. Это объясняется тем, что разные мысли и психические состояния вырабатывают гормоны, которые способны ускорить или замедлить рост мышц.

Когда у человека преобладающим является позитивное мышление, позитивное отношение к миру и позитивный взгляд на жизнь, ему удается лучше справляться с внутренними проблемами, а это, в свою очередь, приводит к созданию счастливой и здоровой жизни. Если мы постоянно находимся во власти саморазрушающих мыслей и предпочитаем жить в негативе, то мы не можем решить внутренние проблемы и впоследствии вся наша жизнь становится нездоровой.

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