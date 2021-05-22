Жители соседнего города Гома в панике покидают свои места. Фото: Reuters

На Востоке ДРК на горе Нийрагонго началось извержение одного из самых активных вулканов мира. Жители соседнего города Гома в панике покидают свои места. Об этом пишет Reuters.

Лава от вулкана течет на восток по направлению к руандийской границе, дальше от прибрежного города Гома, где люди рассеяли панику и начали покидать свои дома. Источник ООН сообщил, что разведывательный полет вертолета ООН показал, что лава не течет до Гоми или любых основных населенных пунктов.

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Представитель правительства Конго Патрик Муяя заявил в Twitter, что власти пристально следят за ситуацией в Гоме. Наблюдатели за вулканами обеспокоены тем, что вулканическая активность, которая наблюдалась в течение последних пяти лет в Нийрагонго, отражает то, что в годы, предшествовавшие извержению в 1977 и 2002 годах.

Ранее в Исландии действующий вулкан Фаградалсфьялле выставили на продажу.