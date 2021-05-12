Действующий вулкан выставили на продажу

В Исландии действующий вулкан Фаградалсфьялле выставили на продажу.
Покупатели уже нашлись, пишет Forbes.
Район извержения на полуострове Рейкьянес к западу от столицы Исландии находится на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев, которая насчитывает около 20 человек.
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По словам главы ассоциации, они получили запросы от риэлторов и других заинтересованных сторон. Несколько предложений пока на стадии рассмотрения.
"Сейчас это, пожалуй, самая горячая земля в стране", - прокомментировал он.
Извержение вулкана началось еще в марте. Туристы устраивают возле вулкана пикники и играют в волейбол.
Потенциальные покупатели смогут заработать на туристическом потенциале.
В Японии активизировался вулкан Сакурадзима, который расположен на юго-западном японском острове Кюсю. Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.
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