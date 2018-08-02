Марсианская река и вулканические поля Земли - показали уникальные фото

Астрономы научились фотографировать другие планеты почти так же хорошо, как и Землю.

Некоторые фото отличить невозможно, сообщает "Вокруг света".

Покрытый гигантскими трещинами ледник на юге Антарктического полуострова служит еще одним наглядным доказательством того, что на планете становится теплее. Расположение и характер разломов свидетельствует, что льды Антарктики подтаивают и медленно, но верно сползают в океан.

Ледник на юге Антарктического полуострова. Фото: Вокруг света

Бывшая девятая планета Солнечной системы удаленная от звезды на миллиарды километров и состоит из скал и льда. Причем 98% льда - это замерзший азот, остальные - угарный газ и метан.

Бывшая девятая планета Солнечной системы - Плутон. Фото: Вокруг света

Спутник Юпитера наиболее геологически активное тело в Солнечной системе. Гравитация планеты-гиганта и других его спутников в буквальном смысле разрывает поверхность Ио на части. Из трещин в коре вырываются столбы серы и ее диоксида высотой до 500 км, которые и окрашивают Ио в желтый цвет.

Спутник Юпитера - Ио. Фото: Вокруг света

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Вулканическое поле Мейдоб на территории Судана простирается на 5 тыс. км. Численные вулканы неактивны, но в недалеком прошлом постоянные извержения покрыли поверхность десятками метров лавы.

Вулканическое поле Мейдоб на территории Судана. Фото: Вокруг света

Широкая голубая река - так называемая впадина Цербера, "увиденная" инфракрасной камерой HiRISE. Это система трещин и разломов в вулканическом регионе Элизий, а "рябь" на поверхности "реки" - песчаные дюны, нанесенные ветром за миллионы лет.

Широкая голубая река на Марсе. Фото: Вокруг света

Низменность Гаара - воронка, окруженная скалами - образовалась, когда территория на границе Сирии и Ирака была покрыта морем.

Низменность Гаара на Землі. Фото: Вокруг света

Спутник Сатурна покрыт идеально белым льдом, который выбрасывают ледяные вулканы на южном полюсе. Считается, что вулканы "питает" подледный океан, покрывающий весь Энцелад.

Спутник Сатурна. Фото: Вокруг света

Жюри конкурса Drones Awards определило лучшие фото 2018 года, снятые с помощью беспилотников. Главный приз достался Флориану Леду за снимок "Над белым медведем". Также жюри выбрало победителей в 6 категориях: природа, люди, абстракция, спорт, дикая природа и город.