Марсианская река и вулканические поля Земли - показали уникальные фото

Астрономы научились фотографировать другие планеты почти так же хорошо, как и Землю.
Некоторые фото отличить невозможно, сообщает "Вокруг света".
Покрытый гигантскими трещинами ледник на юге Антарктического полуострова служит еще одним наглядным доказательством того, что на планете становится теплее. Расположение и характер разломов свидетельствует, что льды Антарктики подтаивают и медленно, но верно сползают в океан.
Бывшая девятая планета Солнечной системы удаленная от звезды на миллиарды километров и состоит из скал и льда. Причем 98% льда - это замерзший азот, остальные - угарный газ и метан.
Спутник Юпитера наиболее геологически активное тело в Солнечной системе. Гравитация планеты-гиганта и других его спутников в буквальном смысле разрывает поверхность Ио на части. Из трещин в коре вырываются столбы серы и ее диоксида высотой до 500 км, которые и окрашивают Ио в желтый цвет.
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Вулканическое поле Мейдоб на территории Судана простирается на 5 тыс. км. Численные вулканы неактивны, но в недалеком прошлом постоянные извержения покрыли поверхность десятками метров лавы.
Широкая голубая река - так называемая впадина Цербера, "увиденная" инфракрасной камерой HiRISE. Это система трещин и разломов в вулканическом регионе Элизий, а "рябь" на поверхности "реки" - песчаные дюны, нанесенные ветром за миллионы лет.
Низменность Гаара - воронка, окруженная скалами - образовалась, когда территория на границе Сирии и Ирака была покрыта морем.
Спутник Сатурна покрыт идеально белым льдом, который выбрасывают ледяные вулканы на южном полюсе. Считается, что вулканы "питает" подледный океан, покрывающий весь Энцелад.
Жюри конкурса Drones Awards определило лучшие фото 2018 года, снятые с помощью беспилотников.
Главный приз достался Флориану Леду за снимок "Над белым медведем". Также жюри выбрало победителей в 6 категориях: природа, люди, абстракция, спорт, дикая природа и город.
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