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суббота, 15 февраля 2020 10:25

Как живет первый "человек из пробирки"

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15 февраля 1969 ученый из Кембриджского университета Роберт Эдвардс впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки. Первые эксперименты с внематочного зачатия врачи начали проводить на полтора десятилетия раньше. Тогда репродуктивность исследовали на мышах. Полученные результаты помогли ученым создать методику для искусственного оплодотворения человека.

Еще почти 10 лет Роберт Эдвардс потратил на эксперименты над человеческой яйцеклеткой. Впервые экстракорпоральное оплодотворение провел в небольшом городе Оулдгоми в Англии. 25 июля 1978 родился первый "ребенок из пробирки" Луиза Браун. Девочка с весом 2,608 кг появилась на свет путем кесарева сечения. Родители младенца 9 лет до того пытались завести ребенка.

Автор: tsn.ua
  Луиза Браун с родителями
Луиза Браун с родителями

Фразу "ребенок из пробирки" можно считать ошибочной, поскольку биоматериалы Луизыних родителей объединили в чашке Петри, а не пробирке. Через четыре года супруги Браунов родили еще одну дочь благодаря ЭКО.

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По словам Луизы, жизнь ее родителей была непростой. Им постоянно надоедала пресса, из-за чрезмерного внимания общества они не могли спокойно жить. Семья была вынуждена часто путешествовала, чтобы показывать свою дочь всему миру.

Луиза выросла без отклонений и сама родила двоих детей без помощи ЭКО. Соответственно, стала одной из первых в мире "мам из пробирки". 5 лет назад женщина опубликовала автобиографическую книгу "Моя жизнь как первой в мире ребенка" из пробирки ". В ней рассказала о деталях своей жизни, поделилась семейными фото.

Автор: fresher.ru
  Луиза Браун с Робертом Эдвардсом
Луиза Браун с Робертом Эдвардсом

Благодаря открытию Роберта Эдвардса в мире родилось более миллиона детей. За свои исследования в 2010 году он получил Нобелевскую премию по медицине. Клиника в которой совершили первое успешное оплодотворение до сих пор функционирует.

В Черновицкой больнице 28 сентября родились сиамские близнецы. Дети имели одно тело на двоих, две руки, две ноги, два позвоночника, но одно сердце. Младенцы умерли за неделю.

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Дата
15
февраля

Как живет первый "человек из пробирки"

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